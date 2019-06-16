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السفير آل جابر يلتقي مبعوث مملكة السويد لليمن

السفير آل جابر يلتقي مبعوث مملكة السويد لليمن
http://almnatiq.net/?p=741106

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في مقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في الرياض اليوم بمبعوث مملكة السويد لدى اليمن بيتر سمينبي.
وبحث اللقاء جملة من القضايا ذات العلاقة بالأزمة اليمنية وآخر التطورات التي شهدتها، مع تسليط الضوء على اتفاق ستوكهولم وضرورة تنفيذه.

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