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الجزائر.. مواقع التواصل الاجتماعي غير متاحة في أول أيام امتحانات البكالوريا

الجزائر.. مواقع التواصل الاجتماعي غير متاحة في أول أيام امتحانات البكالوريا
http://almnatiq.net/?p=741109
المناطق - وكالات

لم يتمكن متصفحو الإنترنت في الجزائر من الدخول لأهم مواقع التواصل الاجتماعي في أول يوم من امتحانات البكالوريا (امتحانات الثانوية النهائية).

وواجه رواد مواقع “فيسبوك” و”تويتر” و”إنستغرام” و”يوتيوب”، إلى جانب تطبيق “واتساب” صعوبات كبيرة في الدخول لمواقعهم وتطبيقاتهم المفضلة، فيما أكد آخرون استحالة تصفحها طيلة فترات انعقاد الامتحانات.

وأكد المتصفحون أن تقنيات كسر الحظر الإلكتروني”VPN” لم تسعفهم في استخدام مواقعهم التي تعودوا على الولوج إليها يوميا.

ولم تصدر السلطات الجزائرية أي تعليق بخصوص هذا الحجب للمواقع، الذي يرى متابعون أنه إجراء يهدف لمنع حالات الغش في أهم الامتحانات على الإطلاق.

يذكر أن جهات سربت مواضيع امتحانات البكالوريا لسنة 2016، وهو ما اعتبر فضيحة أخذت أبعادا سياسية، حيث وصف رئيس الحكومة وقتها أحمد أويحيى، هذا الفعل بـ “المساس بأمن الدولة”.

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