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أمين منطقة جازان ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يناقشان خطط وبرامج التوطين بالمنطقة ..

أمين منطقة جازان ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يناقشان خطط وبرامج التوطين بالمنطقة ..

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أمين منطقة جازان ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يناقشان خطط وبرامج التوطين بالمنطقة ..

أمين منطقة جازان ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يناقشان خطط وبرامج التوطين بالمنطقة ..
http://almnatiq.net/?p=741112
المناطق - فضة عطيف

عقد أمين منطقة جازان الأستاذ نايف بن سعيدان ، صباح اليوم الأحد بمكتبه اجتماع بمدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان “أمين عام برنامج التوطين الموجه بالمنطقة المهندس أحمد القنفذي” والوفد المرافق له.

وجرى خلال الإجتماع مناقشة سبل التعاون بين “الأمانة” و”برنامج التوطين الموجه بالمنطقة” والتنسيق المستمر للأعمال والمواضيع التي تهم الطرفين في برنامج التوطين .

حيث تمت مناقشة تفعيل الإتفاقية الموقعة بين امانة منطقة جازان وبين برنامج التوطين الموجه بمنطقة جازان برعاية صاحب السمو الملكي امير منطقة جازان ، وبناء على توجيه صاحب السمو الملكي نائب امير منطقة جازان “رئيس اللجنة العليا للتوطين الموجه بمنطقة جازان .

وفي ختام الإجتماع أكد ” ابن سعيدان” حرصه وزملاءه في الأمانة على التعاون التام مع برنامج التوطين الموجه بالمنطقة لما في ذلك من خدمة لأبناء وبنات المنطقة وتحقيق الأهداف المنشودة تحت توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان رئيس اللجنة العليا للتوطين بالمنطقة – حفظهم الله .

كما تأتي هذه الزيارة وهذا الاجتماع في إطار توثيق العلاقات بين أمانة منطقة جازان وبرنامج التوطين الموجه بالمنطقة بما يحقق المصلحة ويواكب التطلعات حيال توظيف شباب وشابات منطقة جازان .

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