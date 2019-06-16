إنشاء الأكاديمية السعودية للترفيه لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية

المناطق - الرياض

أبرمت كل من شركة مينا للتطوير والتعليم وشركة بنيان للتطوير المحدودة اليوم مذكرة وبحضور بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة عمرو بن أحمد باناجه مذكرة تفاهم لتأسيس وإدارة وتشغيل الأكاديمية السعودية للترفيه، التي ستعنى بتقديم برامج متخصصة في مجال الترفيه، لتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في القطاع، وذلك في مقر الهيئة العامة للترفيه بالرياض.

وأشاد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه بهذه الخطوة التي تعزز الجهود التكاملية بين الجهات وتحقق التناغم بين المبادرات للخروج بمشاريع تحمل القيمة المضافة الحقيقية في القطاع، مؤكداً التزام الهيئة بدعم مثل هذه المبادرات النوعية التي تساهم في تطوير قطاع مستدام يلبي الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن الاتفاقية ستسهم في ترسيخ شراكة القطاع الخاص من خلال تأهيل الشباب السعودي والمساهمة في إيجاد فرص العمل وتطوير البرامج المتخصصة في مجال الترفيه الذي يشكل جزءاً مهماً من رؤية المملكة 2030.

وأكد باناجه حرص الهيئة على دعم المشاريع والمبادرات الهادفة إلى صياغة نماذج وحلول مبتكرة لدعم القطاع وضمان تحقيق أهدافه ضمن إستراتيجية شاملة، تستهدف تمكين الشباب السعودي، وتعزيز أدوارهم للسير نحو رحلة التطور والتنمية للقطاع بكل جدارة واقتدار.

يذكر أن أول أكاديمية للترفيه ستنطلق في مدينة الرياض في سبتمبر المقبل، حيث ستقدم برنامج الدبلوم المشارك المتخصص في إدارة الترفيه.