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قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن تنظم ورشة عمل في القانون الدولي والنزاع المسلح

قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن تنظم ورشة عمل في القانون الدولي والنزاع المسلح
http://almnatiq.net/?p=741149
المناطق _ واس

نيابة عن سمو قائد القوات المشتركة لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن شهد نائب قائد القوات المشتركة اللواء الطيار الركن عبدالله الغامدي صباح اليوم افتتاح فعاليات ورشة العمل التي حملت عنوان: ( القانون الدولي – قانون الحرب – النزاع المسلح ) التي نظمتها قيادة القوات المشتركة في نادي ضباط القوات المسلحة بالرياض وشارك بها عدد من منسوبي القوات المسلحة ومنسوبي أعضاء التحالف.
وقد ألقى اللواء الغامدي كلمة بهذه المناسبة رحب خلالها بالمشاركين، مؤكدًا حرص القياده العليا وقيادة القوات المشتركة على الالتزام بتطبيق القانون الدولي وقواعده العرفية في عملياتها العسكرية كافة لإعادة الشرعية في اليمن.
وعد أداء قوات التحالف نموذجا مثاليًا في مراعاة تطبيق أعلى معايير قواعد الاشتباك، وتطبيق جميع كوادر قوات التحالف للقانون الدولي والتزامهم به واحترافيتهم في ذلك، حثًا المرشحين بالاستفادة القصوى من محتوى ورشة العمل.
وفي ختام كلمته شكر اللواء الغامدي القائمين على تنظيم الورشة، متمنيًا للجميع التوفيق .
تأتي ورشة العمل ضمن سلسلة من الدورات وورش العمل والندوات التي تنظمها قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

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