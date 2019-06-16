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محافظ دومة الجندل يقر توصيات لجنة حرائق النخيل

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محافظ دومة الجندل يقر توصيات لجنة حرائق النخيل

محافظ دومة الجندل يقر توصيات لجنة حرائق النخيل
http://almnatiq.net/?p=741174
المناطق _ الجوف

أقر سعادة محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط هذا اليوم الأحد 13 شوال 1440 توصيات لجنة حرائق النخيل بمحافظة دومة الجندل والمشكله من إدارة الدفاع المدني والشرطة والبلدية والمؤسسة العامة للري ومكتب الآثار والسياحة ومكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة ومكتب خدمات المشتركين للكهرباء والمياه  .

وأوضح مدير العلاقات العامة والاعلام بالمحافظة عيد حمدان الشنوان أن التوصيات كما يلي : فصل تيار الكهرباء والماء عن المزارع المهجورة والمهملة فوراً سواء كان معروف صاحبها من عدمه لأعضاء اللجنة وإلزام اصحاب المزارع بتسويرها بمواد غير قابلة لانتشار الحرائق لا سمح الله ، ويكون السور بارتفاع لا يقل عن متر ونص مع وضع بوابة رئيسية لا يقل عرضها عن 5 متر لإمكانية وصول آليات الدفاع المدني  .

كما جاء في التوصيات المزارع التي يتم تنظيفها عن طريق الجهات الحكومية المعنية وهي البلدية والري والزراعة يتم حساب قيمة التكلفة الماليه وترفع إلى محافظ دومة الجندل لاستيفاء هذه التكاليف وإحالتها لجهات التحقيق .
وأهاب التمياط أصحاب المزارع الغير متعاونين بأن يتقوا الله أولا ثم يحافظوا على أملاكهم وجيرانهم من حدوث مشاكل لا سمح الله وأن يتجنبوا تلك العقوبات .

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