احدث الأخبار

يعالج بأحد المستشفيات النفسية.. فيديو مسرب يكشف مصير والد أمير قطر
أبرز المواد
 5 حالات لا يشملها ضمان السيارات
أبرز المواد
 الجيش اليمني يستعيد مناطق جديدة في شمال قعطبة بالضالع
أبرز المواد
 أمطار متفرقة على منطقة جازان
أبرز المواد
 محافظ دومة الجندل يقر توصيات لجنة حرائق النخيل
منطقة الجوف
 الجيش اليمني يحرز تقدمًا جديدًا في مديرية كتاف بصعدة
أبرز المواد
 “التجارة” تشهر بصاحب محطة تبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات في مكة المكرمة
أبرز المواد
 عدم دعم مراكز النشاط الاجتماعي بأبو عريش تسبب بحرمان الأهالي الاحتفاء بعيد الفطر المبارك
منطقة جازان
 “سكني” يكشف عن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج
أبرز المواد
 “الإستئناف” تعلن عدم تقدم أي شخص للطعن والتظلم بإستبعاده من الترشح لإنتخابات “اتحاد كرة القدم”
أبرز المواد
 قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن تنظم ورشة عمل في القانون الدولي والنزاع المسلح
أبرز المواد
 المحاكم الإدارية تؤيد إجراء “العقاري” بالتحويل لـ”لتمويل المدعوم” بعد تفسير مجلس الوزراء للمادة الثالثة
أبرز المواد
يعالج بأحد المستشفيات النفسية.. فيديو مسرب يكشف مصير والد أمير قطر

يعالج بأحد المستشفيات النفسية.. فيديو مسرب يكشف مصير والد أمير قطر

أبرز المواد
5 حالات لا يشملها ضمان السيارات

5 حالات لا يشملها ضمان السيارات

أبرز المواد
الجيش اليمني يستعيد مناطق جديدة في شمال قعطبة بالضالع

الجيش اليمني يستعيد مناطق جديدة في شمال قعطبة بالضالع

أبرز المواد
أمطار متفرقة على منطقة جازان

أمطار متفرقة على منطقة جازان

أبرز المواد

يعالج بأحد المستشفيات النفسية.. فيديو مسرب يكشف مصير والد أمير قطر

http://almnatiq.net/?p=741193
المناطق _ متابعات

عرض الإعلامي المصري “محمد الباز” مقطع فيديو مسربًا تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لأمير قطر السابق “حمد بن خليفة” داخل إحدى المستشفيات النفسية خلال اختفاءه لفترة طويلة عن الأنظار.

وأضاف “الباز”، خلال برنامج “90 دقيقة” الذي يذاع على قناة “المحور” اليوم الأحد، أن ظهور “حمد” محمولًا على الكرسي المتحرك خلال خضوعه للعلاج بأحد المستشفيات النفسية.

وأشار الباز إلى أن طريقة ضحك “حمد” التي ظهر بها خلال الفيديو؛ تؤكد ما رُوّج حول إصابته النفسية والصحية خلال الفترة الأخيرة.

كما أظهر الفيديو بعض المعلومات عن مسرب الفيديو حيث كان يعمل مع “حمد”، ولكنه تعرض للسجن بعد نشر الفيديو.

روابط ذات صلة

5 حالات لا يشملها ضمان السيارات

5 حالات لا يشملها ضمان السيارات
الجيش اليمني يستعيد مناطق جديدة في شمال قعطبة بالضالع

الجيش اليمني يستعيد مناطق جديدة في شمال قعطبة بالضالع
أمطار متفرقة على منطقة جازان

أمطار متفرقة على منطقة جازان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*