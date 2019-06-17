يعالج بأحد المستشفيات النفسية.. فيديو مسرب يكشف مصير والد أمير قطر

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عرض الإعلامي المصري “محمد الباز” مقطع فيديو مسربًا تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لأمير قطر السابق “حمد بن خليفة” داخل إحدى المستشفيات النفسية خلال اختفاءه لفترة طويلة عن الأنظار.

وأضاف “الباز”، خلال برنامج “90 دقيقة” الذي يذاع على قناة “المحور” اليوم الأحد، أن ظهور “حمد” محمولًا على الكرسي المتحرك خلال خضوعه للعلاج بأحد المستشفيات النفسية.

وأشار الباز إلى أن طريقة ضحك “حمد” التي ظهر بها خلال الفيديو؛ تؤكد ما رُوّج حول إصابته النفسية والصحية خلال الفترة الأخيرة.

كما أظهر الفيديو بعض المعلومات عن مسرب الفيديو حيث كان يعمل مع “حمد”، ولكنه تعرض للسجن بعد نشر الفيديو.