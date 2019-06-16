تقنية الدمام تفتح التسجيل في البكالوريوس المسائي لخريجي الدبلوم

المناطق _ الدمام

أعلنت الكلية التقنية بالدمام عن فتح باب القبول للفصل التدريبي الأول من العام 40-1441 هـ في برنامج البكالوريوس المسائي لخريجي الدبلوم اعتباراً من الأحد 13 / 10 / 1440هـ ويستمر التسجيل إلى الأربعاء 23 / 10 / 1440هـ ، عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ ).

من جانبه أوضح مصدر مسئول بالكلية التقنية بالدمام بأن التخصصات المتاحة في برنامج البكالوريوس موجودة في الموقع .

فيما أكد المصدر بأن يراعي المتقدم الدقة أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً وأنه لن ينظر لأي طلب لم يسجل عن طريق البوابة الإلكترونية.

واختتم المصدر حديثه بأهمية الاطلاع على شروط القبول والتسجيل وكذلك المزايا التي يحصل عليها المتدرب من خلال بوابة القبول والتسجيل الموحدة (https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ ).