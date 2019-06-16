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130 نادي موسمي ونادي حي تستأنف أنشطتها اليوم بالرياض

130 نادي موسمي ونادي حي تستأنف أنشطتها اليوم بالرياض

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130 نادي موسمي ونادي حي تستأنف أنشطتها اليوم بالرياض

130 نادي موسمي ونادي حي تستأنف أنشطتها اليوم بالرياض
http://almnatiq.net/?p=741202
الرياض _ عادل الزهراني

استأنفت أندية الحي والأندية الموسمية التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، والبالغ عددها 130 نادياً اليوم استقبال الطلاب والطالبات وذلك بعد إجازة عيد الفطر المبارك ، ضمن برنامج “إجازتي4” الذي أطلقته وزارة التعليم في نسخته الرابعة .

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي أن برنامج إجازتي يأتي منسجما مع رؤية المملكة 2030 كونه يسهم في توفير الدعم التعليمي والترفيهي للطلاب والطالبات عبر برامج وأنشطة متنوعة تنمي فكرهم وتعزز انتمائهم لوطنهم .

وبيّن ” الوهيبي ” أن أندية الحي والأندية الموسمية تضم العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية والتربوية التي يشرف عليها وينفذها تربويين يتمتعون بالخبرات العديدة في المجالات الثقافية والرياضية مؤكداً أن الإدارة حرصت على إقامة الأندية في المدارس التي تحتوي على المرافق الرياضية المتعددة وسعت إلى تغطية أرجاء مدينة الرياض كافة والمحافظات التابعة لها.

ودعا ” الوهيبي” جميع أولياء الأمور إلى حث أبنائهم وبناتهم للالتحاق بهذه الأندية والاستفادة مما تقدمه من برامج هادفة .

من جهته بيّن مدير النشاط الطلابي للبنين الدكتور أنور أبو عباة أن الأندية ، تقدم العديد من الفعاليات ضمن برنامج إجازتي4 والذي يحتوي على أربع  مسارات رئيسة ، وهي المسار الترفيهي والمسار التدريبي التقني والمسار التطوعي والمسار السياحي  حيث يهدف البرنامج إلى بناء الشخصية المتوازنة للطلاب والطالبات في ضوء العقيدة الإسلامية السمحة، وتأكيد وترسيخ اللحمة الوطنية والارتباط الوثيق في العلاقة بين أفراد المجتمع والتكاتف مع قيادته وعلمائه المعتبرين، واستثمار أوقات الطلاب في برامج تربوية متنوعة وهادفة، إلى جانب اكتشاف مواهب الطلاب ورعايتها وإكسابهم المهارات والخبرات الميدانية.

من جهتها بينت مديرة نشاط الطالبات الدكتورة إيمان الدريهم أن برنامج إجازتي يهدف إلى استثمار أقصى الموارد والفرص المتاحة لدى المؤسسات التعليمية لتنفيذ فعاليات وأنشطة ترفيهية هادفة وجاذبة لأكبر عدد ممكن من الطلاب والطالبات مما يعزز قيم ومهارات الحياة اللازمة لبناء الشخصية المتوازنة النافعة لوطنها ومجتمعها في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠.

مشيرةً أن مسارات برامج الأندية تستهدف جميع الطلاب والطالبات من مختلف الشرائح التعليمية من التعليم العام والتدريب التقني والمهني والمعاهد التخصصية بمختلف مجالاتها وفق ميولهم ورغباتهم المتنوعة.

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