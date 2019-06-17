سان جرمان مستعد لبيع نيمار.. بشرط وحيد

المناطق - وكالات

أبدى نادي باريس سان جرمان استعداده لبيع نجوم الفريق وخاصة النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، والفرنسي، كيليان مبابي، وفقا لتقارير صحفية.

وذكرت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية خلال حوار أجرته مع رئيس النادي، ناصر الخليفي، أنه يشعر بحالة من الضيق والضجر تجاه حالة “النجومية” التي يعيشها عدد من لاعبي الفريق.

وقال الخليفي: “يجب على اللاعبين أن يتحملوا المسؤوليات المطلوبة منهم، وأكثر مما سبق أيضا، يجب أن يكون الأمر مختلفا بشكلٍ كامل، يجب عليهم القيام بما هو أكثر والعمل بشكلٍ أكبر.. وإذا لم يكن يوافقون على العمل بشكلٍ أكبر فأبواب النادي مفتوحة لهم، أنا لا أود أن أرى أي تصرف أو سلوك نجومي منهم”.

ويبدو أن إدارة العملاق الباريسي لا تُعارض رحيل النجم البرازيلي نيمار عن الفريق خلال هذا الصيف، فحسبما أشارت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن بطل فرنسا على استعداد للتخلي عن خدمات جناح برشلونة السابق مقابل عرض كبير للغاية وصفته الصحيفة الفرنسية بـ “إكس. إكس. لارج”.

وبعد انتشار كلمات الخليفي، أشارت عدة تقارير فرنسية إلى أنها موجهة إلى عدد من لاعبي الفريق، أبرزهم نيمار، والذي أخفق في تحقيق ما كان متوقع منه منذ أن انضم إلى العملاق الفرنسي منذ قرابة العامين مقابل 222 مليون يورو.

يذكر أن طيلة الفترة التي قضاها نيمار رفقة باريس سان جرمان لم يتمكن من تقديم ما كان منتظر منه، وأثار حالة جدلية كبيرة داخل الأوساط الرياضية تسببت فيها تصريحاته المثيرة وصوره العارية ورحلاته المتكررة إلى البرازيل، هذا بالإضافة إلى اشتباهه في ارتكاب واقعة أخلاقية مع فتاة برازيلية.