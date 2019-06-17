الهند.. الحر يقتل العشرات في “وقت قياسي”

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http://almnatiq.net/?p=741236
المناطق -وكالات

أعلنت السلطات الصحية الهندية، وفاة 49 شخصا خلال الـ24 ساعة الأخيرة في ولاية بيهار شمالي البلاد التي تشهد منذ أكثر من أسبوعين درجات حرارة عالية.

ويتحدر الضحايا من منطقة مغاذ، التي تعاني الجفاف ودرجات الحرارة التي تبلغ خلال النهار نحو 45 درجة.

وقال المسؤول في الصحة العامة، فيجاي قمر، إن 49 شخصا توفوا في 3 أقاليم، مضيفا: “حدث تطور مفاجىء بعد ظهر السبت. نقل مصابون بضربات شمس إلى المستشفيات، وتوفي معظمهم مساء السبت، والبعض الآخر الأحد”.

وأوضح المسؤول أن هناك 40 شخصا آخرون في المستشفيات، لافتا إلى أن معظم الضحايا تفوق أعمارهم الخمسين عاما، وقد نقلوا إلى المستشفى في شبه غيبوبة ويعانون من ارتفاع كبير في حرارة أجسامهم والإسهال والتقيؤ.

من جانبه، أعلن رئيس وزراء بيهار، نيتيش قمر، تخصيص 400 ألف روبية (5 آلاف يورو) لأسرة كل من الضحايا، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويشهد قسم كبير من شمال الهند منذ أكثر من أسبوعين موجة حر خانق، مع درجات تفوق خمسين درجة في راجستان.

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