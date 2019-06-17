“عملية نوعية” ضد ميليشيات الحوثي في “جبهة مريس”

المناطق -وكالات

كشفت “سكاي نيوز عربية” نقلا عن مصادر عسكرية في اليمن، أن معارك شرسة دارت بين القوات المشتركة والحزام الأمني في القطاع الغربي لجبهة “مريس”، شمالي محافظة الضالع.

وذكرت المصادر أنه تم قتل وإصابة عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، حاولوا الصعود لمرتفعات جبال مريس الغربية من اتجاه (قيعان – هجار)، وحدود “باب غلق” الشمالية.

وباغتت وحدات خاصة من القوات المشتركة الميليشيات بعملية نوعية، بالتسلل داخل مربع سيطرة الميليشيات في عزلة “بتار” جنوب غرب قعطبة.

ووفق المصادر، فقد تمكنت هذه القوات مسنودة بأبناء عزلة المشاريح، من التسلل وتنفيذ مهمة عسكرية تم فيها استهداف أحد المواقع التابعة للحوثيين، وأسر عدد من عناصرهم.

في المقابل، قامت مليشيات الحوثي المتمركزة في حبيل الطيرمة وعزلة عويش، باستهداف منازل المواطنين في قرى “لكمة الدوكي” و”بئر قيس” و”الشغادر”، وسط حجر، بمقذوفات الهاون بشكل عشوائي.

وقد لقيت امرأة مصرعها وأصيبت أخرى، بقذيفة هاون أطلقتها الميليشيات الانقلابية على قرية شخب شمال غرب مديرية قعطبة.