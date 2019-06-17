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“بيتكوين” ترتفع 25 % منذ بداية العام .. بلغت 9241 دولارا

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http://almnatiq.net/?p=741251
المناطق - وكالات

سجلت العملة الرقمية المشفرة “بيتكوين” ارتفاعا بنسبة 5 في المائة منذ الساعة الخامسة من مساء السبت (بتوقيت نيويورك)، ليصل سعرها إلى تسعة آلاف و241 دولارا، وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية (بيتستامب).
وأكدت وكالة أنباء بلومبيرج أن سعر عملة الريبل الرقمية المشفرة ارتفعت بنسبة 5.2 في المائة إلى 43 سنتا، وهي حاليا أقل بنسبة 87 في المائة عن مستوى 3.32 دولار، الذي حققته في 4 كانون الثاني (يناير) 2018، وفقا لما نقلته “الألمانية”. وارتفعت هذه العملة بنسبة 25 في المائة حتى الآن خلال العام الجاري.
وتقلبت أسعار “بيتكوين” بمتوسط تبلغ نسبته 7 في المائة، حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين ثمانية آلاف و774 دولارا وتسعة آلاف و392 دولارا.
وارتفعت عملة إثريوم الرقمية المشفرة بنسبة 1.4 في المائة إلى 272.83 دولار.
وهبطت عملة لايتكوين بنسبة 1.5 في المائة إلى 135.68 دولار.
يشار إلى أن العملة الرقمية “بيتكوين” تعد واحدة من أكبر الظواهر المالية في الوقت الراهن، ففي حين فجر ارتفاع قيمتها السوقية الصاورخي أواخر عام 2017 أحلام الثراء السريع لدى الكثيرين، إلا أن تراجع قيمتها خلال العام الماضي أثار المخاوف من انفجار فقاعة المضاربة الضخمة في هذه السوق وأدى إلى خفوت حلم الثراء السريع “مؤقتا”. ويعود أساس العملة الرقمية “بيتكوين” إلى عشر سنوات مضت عندما نشر شخص مجهول الهوية، متخصص في البرمجة المشفرة أطلق على نفسه اسم ساتوشي ناكاموتو ورقة تحدد مبادئ وأسس العملة الرقمية المستقلة عن أي مؤسسات رسمية.

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