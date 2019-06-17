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لماذا ستمنع الجمارك دخول السجائر في هذه الحالة بعد هذا التاريخ؟

لماذا ستمنع الجمارك دخول السجائر في هذه الحالة بعد هذا التاريخ؟
http://almnatiq.net/?p=741254
المناطق - الرياض

أعلنت الجمارك السعودية منع استيراد السجائر التي لا تحمل أختامًا ضريبية، وذلك وفقًا للشروط التي حددتها لهيئة العامة للزكاة والدخل، وذلك ابتداءً من 23 أغسطس القادم.

وأوضحت الجمارك عبر حسابها في تويتر أنه لمزيد من المعلومات ولتقديم طلب الحصول على الأختام الضريبية يُرجى الدخول للصفحة عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2MbURGl

وستبدأ الهيئة العامة للزكاة والدخل أولى خطوات مراحل تنفيذ الأختام الضريبية من خلال بدء تطبيق النظام على السجائر المستوردة الى المملكة ‏بداية من يوم 31 مايو 2019م، حيث ستتيح للمستوردين طلب الحصول على الأختام الضريبية لتطبيقها على السجائر التي سيتم استيرادها ‏من خارج المملكة، وخلال شهر أغسطس 2019 سيتم منع استيراد السجائر التي لا تحمل أختام ضريبية سليمة ومفعلة عليها، وخلال شهر ‏نوفمبر 2019 سيُمنع بيع وتداول السجائر في المملكة التي لا تحمل أختام ضريبية سليمة ومفعلة عليها.‏

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