احدث الأخبار

“الصحة” تطلق مشروع المسح الصحي العالمي للمواطن والمقيم
أبرز المواد
 كوستاريكا تقسو على نيكاراجوا برباعية نظيفة في الكأس الذهبية
أبرز المواد
 “هدف” يحدد موعد انطلاق معرض لقاءات الإلكتروني للتوظيف
أبرز المواد
 3.8 مليار مستخدم للإنترنت في العالم
أبرز المواد
 4 عادات تهددك بـ أورام السرطان
أبرز المواد
 إنشاء مدينة تمور عالمية في المدينة المنورة
أبرز المواد
 وزير التعليم يصدر قرارًا بتكليف وتمديد فترة تكليف عدد من القيادات الإدارية
أبرز المواد
 الأمير حسام يدعم مشروع الزواج الجماعي بمولغ بمحافظة المندق
منطقة الباحة
 ” أمانة الجوف” توقع مذكرة تفاهم مع “عِلم” لتنمية أوجه الفرص الاستثمارية المشتركة
منطقة الجوف
 لماذا ستمنع الجمارك دخول السجائر في هذه الحالة بعد هذا التاريخ؟
أبرز المواد
 معلومات جديدة لفك لغز اختفاء الطيار السعودي في الفلبين
أبرز المواد
 تحليق طائرات سعودية – أمريكية على منطقة الخليج
أبرز المواد
“الصحة” تطلق مشروع المسح الصحي العالمي للمواطن والمقيم

“الصحة” تطلق مشروع المسح الصحي العالمي للمواطن والمقيم

أبرز المواد
كوستاريكا تقسو على نيكاراجوا برباعية نظيفة في الكأس الذهبية

كوستاريكا تقسو على نيكاراجوا برباعية نظيفة في الكأس الذهبية

أبرز المواد
“هدف” يحدد موعد انطلاق معرض لقاءات الإلكتروني للتوظيف

“هدف” يحدد موعد انطلاق معرض لقاءات الإلكتروني للتوظيف

أبرز المواد
3.8 مليار مستخدم للإنترنت في العالم

3.8 مليار مستخدم للإنترنت في العالم

أبرز المواد

4 عادات تهددك بـ أورام السرطان

4 عادات تهددك بـ أورام السرطان
http://almnatiq.net/?p=741270
المناطق - الرياض

حدد خبراء جمعية السرطان الأمريكية العلاقة بين بعض العادات الدارجة وإحصاءات الإصابة بالسرطان، مثل عادة تناول أطباق ومشروبات حارة في وجبة الفطور بحسب «ميديك فوروم»، وقالوا إنه يزداد خطر إصابة الأشخاص الذين اعتادوا على تناول الطعام والمشروبات وهي ساخنة جدا، بسرطان المريء والغشاء المخاطي لتجويف الفم. لذلك يدعو الخبراء إلى عدم تناول الشاي والطعام بدرجة حرارة أعلى من 60 درجة مئوية.

كما أن تناول القهوة الصباحية مضر، بسبب أن عملية تحميص حبوب القهوة تكوّن مواد مسرطنة، تتراكم في الجسم. لذلك تناول كوبين من القهوة أو أكثر في اليوم يزيد احتمال الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 41%، كما أن عادة تناول اللحوم الحمراء يوميا وبالأخص اللحوم المعالجة، تزيد من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 43%، بينما قلة النوم وعادة السهر إلى وقت متأخر ليلا، تسبب قلة إفراز هرمون الميلاتونين، ما يهدد بزيادة خطر ظهور الأورام الخبيثة في الجسم.

روابط ذات صلة

“الصحة” تطلق مشروع المسح الصحي العالمي للمواطن والمقيم

“الصحة” تطلق مشروع المسح الصحي العالمي للمواطن والمقيم
كوستاريكا تقسو على نيكاراجوا برباعية نظيفة في الكأس الذهبية

كوستاريكا تقسو على نيكاراجوا برباعية نظيفة في الكأس الذهبية
“هدف” يحدد موعد انطلاق معرض لقاءات الإلكتروني للتوظيف

“هدف” يحدد موعد انطلاق معرض لقاءات الإلكتروني للتوظيف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*