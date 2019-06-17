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كوستاريكا تقسو على نيكاراجوا برباعية نظيفة في الكأس الذهبية

كوستاريكا تقسو على نيكاراجوا برباعية نظيفة في الكأس الذهبية
http://almnatiq.net/?p=741271
المناطق - وكالات

استهل المنتخب الكوستاريكي لكرة القدم مسيرته في بطولة الكأس الذهبية لأمم اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) بفوز كبير 4 / صفر على منتخب نيكاراجوا مساء الأحد في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول للبطولة المقامة حاليًا بالولايات المتحدة الأمريكية وكوستاريكا وجامايكا.
وتصدر المنتخب الكوستاريكي المجموعة برصيد ثلاث نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام منتخب هايتي الذي تغلب على برمودا في المباراة الأخرى بنفس المجموعة.
وحسم المنتخب الكوستاريكي المباراة في شوطها الأول بثلاثة أهداف سجلها برايان أوفيدو، وسيلسو بورجيس، وإلياس أجيلار في الدقائق السابعة و19 و 45 , وفي الشوط الثاني أضاف آلان كروز الهدف الرابع للمنتخب الكوستاريكي في الدقيقة 75 .

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