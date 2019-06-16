الأمير حسام يدعم مشروع الزواج الجماعي بمولغ بمحافظة المندق

المندق- الباحة

تحت رعاية سعادة محافظ المندق الأستاذ محمد بن معيض الفايز وبحضور سعادة مدير إدارة المساعدات بإمارة منطقة الباحة الأستاذ فهد بن طوالة أقيم حفل أهالي قرية مولغ للزواج الجماعي الثالث بمشاركة جمعية البر والخدمات الاجتماعية بمحافظة المندق .

حيث بدأ الحفل بالقرآن الكريم ثم كلمة المشرف العام على المشروع صالح بن حسن الزهراني شكر فيها سمو أمير المنطقة يحفظه الله كما تخلل الحفل العديد من الفقرات والمشاركات المميزة بعد ذلك تم تسليم العرسان الهدايا والدروع التدكارية وتكريم الجهات المشاركة في هذه المناسبة كما سلم المشرف العام على المشروع عدد من الدروع التذكارية لسعادة محافظ محافظة المندق وعدد من ضيوف الحفل وفي ختام الحفل قدم سعادة المحافظ شكره وعظيم تقديره لسمو أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود على اهتمامه بهذا الجانب الإنساني ، سائلاً الله أن يديم على بلادنا الأمن والأمان تحت ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان .

وقد شهد الاحتفال والتكريم حضور رئيس مركز بلخزمر وعمدة محافظة المندق ومعرف قرية النصباء (رئيس جمعية البر ) وشيخ قبيلة بلخزمر موسى بن عيضه وعدد من الشيوخ والمسؤلين ورجال الأعمال وضيوف الحفل بالمنطقة .