” أمانة الجوف” توقع مذكرة تفاهم مع “عِلم” لتنمية أوجه الفرص الاستثمارية المشتركة

المناطق - الجوف

وقّعت أمانة منطقة الجوف، مذكرة تفاهم مع «عِلم» رائدة الحلول الرقمية ، من أجل دراسة مدى امكانية تطوير وتنفيذ أعمال مشتركة بين الطرفين في مجال الخدمات الرقمية وتقنية المعلومات والإسناد الحكومي بمختلف جوانبه، وذلك في مقر الأمانة في مدينة سكاكا.

ووقّع المذكرة أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي، مع ممثل “عِلم” نائب الرئيس لقطاع الأعمال الدكتور ناصر بن زيد المشاري، وذلك من أجل تنمية أوجه الفرص الاستثمارية بين الطرفين، وتطوير وتنفيذ أعمال مشتركة، وجاءت هذه المذكرة بغرض التعاون المشترك بين الطرفين، وذلك لاستثمار القيم المضافة لدى كل طرف بما يحقق مصلحتهما والمصالح العامة للجهات المستهدفة، لتكون نواة لشراكة استراتيجية بين الطرفين تحت عنوان ” تنمية أوجه الخدمات البلدية، وفرص الاستثمار من خلال الإسناد الحكومي، وتطوير التعاملات الرقمية وبناء وتطوير خدمات أمانة منطقة الجوف لتقديم خدمات متميزة للمستفيدين.”، وذلك ضمن جهود أمانة منطقة الجوف بالتطوير المستمر لخدماتها أمام الجمهور، وبما يتلاءم مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشؤون البلدية والقروية، الرامية إلى توفير أفضل السبل الممكنة لخدمة المستفيدين.

وجاءت باكورة الأعمال المشتركة عبر توقيع اتفاقية تهدف إلى تقديم وتشغيل خدمات التقارير الطبية الخاصة بالشهادات الصحية من المراكز الصحية المعتمدة لدى الأمانة، وتقديم وتشغيل خدمات الطباعة وتوصيل الوثائق للمستفيدين بأمانة منطقة الجوف بآلية المشاركة بالدخل، حيث تعد هذه الخدمة واحدة من الحلول الإلكترونية المتطورة، التي ابتكرتها شركة “علم” من أجل تمكين القطاعات الحكومية والخاصة من الحصول على تقارير طبية موثوقة عن موظفيهم ، بشكل إلكتروني وذلك بالربط مع المنشآت الطبية المرخّصة عبر بوابة إفادة، حيث تعتبر أمانة منطقة الجوف ثاني أمانة على مستوى المملكة في تطبيق الخدمة.

وتعمل “عِلم” على توفير خدمات وبرامج للشراكة مع مختلف الجهات البلدية والأمانات في المناطق المختلفة، كما تعمل بشكل مستمر على توطين التقنية ومساعدة القطاعات الحكومية والخاصة، في تحسين الأعمال المقدمة للمستفيدين، من خلال رقمنة الخدمات واتمتة الإجراءات وتقديم مختلف الحلول والاستشارات والتدريب والدعم الإداري والمساندة، والتي تسعى في مجملها إلى إسعاد العميل خلال رحلته في الخدمة، علماً بأنها تدار بأيدي كفاءات وطنية متميزة .