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“هدف” يحدد موعد انطلاق معرض لقاءات الإلكتروني للتوظيف

“هدف” يحدد موعد انطلاق معرض لقاءات الإلكتروني للتوظيف
http://almnatiq.net/?p=741293
المناطق - الرياض

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن معرض لقاءات الإلكتروني للتوظيف 13، الذي سينطلق خلال الفترة من 27 / 10 حتى 1/ 11 /1440هـ ، سيُسهم بشكل فعَّال في توطين فرص العمل في منشآت القطاع الخاص وتلبية احتياجها من الكوادر الوطنية.
وأعلن “هدف” فتح باب التسجيل لمنشآت القطاع الخاص، في معرض لقاءات الإلكتروني للتوظيف، المستمر حتى العشرين من شوال عبر الرابط الإلكتروني : https://www.taqat.sa/web/employer/eliqaatmanagement ، حيث يُمكِّن المعرض الذي يأتي بقالب افتراضي على شبكة الإنترنت، المنشآت من عرض الفرص الوظيفية المتاحة لديها إلكترونيًا خلال فترة المعرض، مع إمكانية التقديم عليها من قبل الباحثين عن عمل والتواصل المباشر مع أصحاب العمل.
يُشار إلى أن معرض لقاءات الإلكتروني للتوظيف عبارة عن معرض إلكتروني تفاعلي مخصص للتوظيف لفترة زمنية محددة وبخاصية التواصل المباشر مع أصحاب العمل، وذلك بهدف خدمة الباحثين عن عمل السعوديين من كافة أنحاء المملكة، وباستخدام أحدث تقنيات عرض المنصات الإلكترونية، من خلال أجهزة الكمبيوتر والجوال.
ويسعى المعرض باعتباره أداة من أدوات الموائمة الوظيفية الإلكترونية، إلى تسهيل عملية عرض الفرص الوظيفية المتاحة في منشآت القطاع الخاص في مجالات وظيفية عامة أو متخصصة، مع إمكانية التقديم عليها من قبل الباحثين عن عمل والتواصل المباشر مع أصحاب العمل بهدف التوظيف.

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