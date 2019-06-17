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مقتل خبراء إيرانيين أثناء محاولة “إطلاق صاروخ” من قاعدة الديلمي الجوية في صنعاء

مقتل خبراء إيرانيين أثناء محاولة “إطلاق صاروخ” من قاعدة الديلمي الجوية في صنعاء
http://almnatiq.net/?p=741305
المناطق - وكالات

كشفت مصادر يمنية، اليوم الاثنين، عن مقتل خبراء إيرانيين أثناء محاولة إطلاق صاروخ من قاعدة الديلمي الجوية في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأكدت المصادر أن الخبراء الإيرانيين، وآخرين من ميليشيات الحوثي، قتلوا جراء انفجار الصاروخ، لدى محاولة إطلاقه من القاعدة الجوية الواقعة شمال صنعاء، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتقع قاعدة الديلمي الجوية بجوار مطار صنعاء الدولي، الذي يتهم تحالف دعم الشرعية في اليمن، ميليشيات الحوثي بتحويله الى ثكنة عسكرية، وقاعدة لإطلاق الطائرات المسيرة الإيرانية والصواريخ الباليستية لتنفيذ العمليات الإرهابية التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

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