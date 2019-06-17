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خادم الحرمين الشريفين يستقبل أصحاب السمو والفضيلة والمعالي، وجمعاً من المواطنين

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خادم الحرمين الشريفين يستقبل أصحاب السمو والفضيلة والمعالي، وجمعاً من المواطنين

خادم الحرمين الشريفين يستقبل أصحاب السمو والفضيلة والمعالي، وجمعاً من المواطنين
http://almnatiq.net/?p=741318
المناطق - واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر السلام بجدة اليوم، أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب الفضيلة العلماء والمعالي، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه – رعاه الله -.
وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.
ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين – أيده الله-.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الأمير محمد بن فهد بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله الفيصل ، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن محمد، وصاحب السمو الأمير تركي بن سعد بن سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ممدوح بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظ جدة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير بدر بن نواف بن سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز .

 

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