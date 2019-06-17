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باحث أميركي يكشف لماذا لم تنجح العقوبات بتهذيب سلوك إيران

باحث أميركي يكشف لماذا لم تنجح العقوبات بتهذيب سلوك إيران
http://almnatiq.net/?p=741331

خطوات إضافية ينبغي على الإدارة الأميركية اتخاذها ضمن عقوباتها على إيران، فلا تعد عقوبات الولايات المتحدة على صادرات إيران في قطاعات النفط والبتروكيماويات والمعادن الصناعية كافية لكبح طهران عن سلوكها والتحايل على العقوبات بغسيل الأموال، هذا ما ذكره الباحث الاقتصادي ماثيو زويغ، الذي نشر عدة إجراءات إضافية ينبغي على الإدارة الأميركية اتخاذها في مقال نُشر على موقع مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية FDD، بعنوان “Time for U.S. to Finalize Designation of Iran for Money Laundering” أو “حان الوقت لتضع الولايات المتحدة اللمسات الأخيرة على غسيل إيران للأموال”.

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