أمير جازان يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة

جازان - فضة عطيف

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم ، اجتماع اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بالمنطقة بحضور مدير الدفاع المدني بجازان اللواء علي بن محمد وهاس وأعضاء اللجنة وذلك بقاعة الاجتماعات الكبري بديوان بالإمارة.

وأكد سمو أمير المنطقة خلال الاجتماع على ضرورة ما يتضمنه من موضوعات تعنى بأعمال الدفاع والتعامل مع حالات الطوارئ خاصة وأن المنطقة تشهد بين فترة وأخرى هطول أمطار غزيرة وجريان السيول في عدد من المحافظات مما يحتم على اللجنة القيام بمهامها الموكلة إليها والتنسيق بين كافة الإدارات المعنية لتحقيق الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأكد سمو أمير جازان أهمية التنسيق بين جميع الأجهزة المعنية المساندة لإنجاز التدابير وأعمال الدفاع في حالات الطوارئ والتأكد من جاهزية كافة الأجهزة واستعدادها التام لتنفيذ المهام الموكلة إليها على الوجه المطلوب والوقوف على العوائق التي تعترض سير الأعمال والعمل على تذليل الصعوبات وإيجاد الحلول المناسبة والإجراءات المتخذة من قبل الأجهزة الحكومية المعنية لمواجهة المخاطر والأمطار والسيول إلى جانب بحث اعتمادات الجهات الحكومية ” أمانة المنطقة إدارة النقل بالمنطقة ” لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول واستعراض المشروعات المنفذة لمواجهتها.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة مشكلات الظواهر البيئية المستقبلية المتوقعة وكيفية التعامل معها ومعالجتها مما ينهي أي مخاطر مستقبلية محتملة إلى جانب بحث العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة حيالها.

وشدد سمو أمير منطقة جازان في ختام الاجتماع على أهمية العمل الجاد والمخلص وتضافر الجهود من قبل اللجنة والجهات الحكومية ذات العلاقة بما يحقق التعامل الأمثل قبل وقوع أي كوارث لاسمح الله متمنيا للجميع التوفيق في أداء واجباتهم والقيام بمهام الدفاع في حالات الطوارئ.