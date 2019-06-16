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محافظ ينبع أطلع على الأجنحة المشاركة بمهرجان الغوص السياحي

محافظ ينبع أطلع على الأجنحة المشاركة بمهرجان الغوص السياحي
http://almnatiq.net/?p=741350
المناطق - ينبع

زار أمس  محافظ ينبع رئيس لجنة تنمية السياحة سعد بن مرزوق السحيمي مواقع تنفيذ فعاليات  مهرجان الغوص السياحي  بينبع يرافقه عدد من مديري الإدارات الحكومية وعدد من أعضاء المجلس المحلي وعدد من المستثمرين في المجال السياحي.

بدأت الزيارة بالاطلاع على ” الغواصة الزجاجية العائمة ” بمنطقة الشرم ومعايشة برنامجها الترفيهي المقدم لزوار المحافظة والأهالي، وحث محافظ ينبع المهتمين بالغوص والخبراء في هذا المجال على العمل على إعداد تطبيق الكتروني للغوص يحتوي على تحديث لمواقع الغوص المعتمدة بالتعاون مع الجهات المختصة، إضافة لصور مواقع الغوص ومعلومات عن مقدمي الخدمات في مجال الغوص، وجعل التطبيق عبارة عن ربط بين المستثمرين والمهتمين بالغوص.

بعد ذلك اطلعوا على الأجنحة المشاركة بمهرجان الغوص وأهمها ركن هيئة السياحة والتراث الوطني وركن قيادة حرس الحدود وركن المختبرات الطبية وركن الهلال الأحمر وركن مراكز الغوص وركن الهيئة الملكية بينبع وركن المتحف البحري وركن ورش العمل وركن الفنون، واستمعوا لشرح مفصل من القائمين عليها، واطلع الزوار على ركن الغوص الافتراضي وتجربة ما يقدم خلال الواقع الافتراض لزوار المهرجان.

هذا وكانت هيئة السياحة والتراث الوطني بمحافظة ينبع قد اطلقت مهرجان الغوص السياحي في الفترة من ١٤-١٧ يونيو ٢٠١٩ بقصر المصمك في شرم ينبع واشتمل على حزمة متنوعة من الفعاليات منها مسرح البحر والأمسيات الفنية ومعارض متخصصة بالغوص وفعالية الغوص بتقنية الواقع الافتراضي، وبرنامج اكتشف، الأعماق، والغواصة الزجاجية، وفعالية ريشة الأعماق وفعاليات الغوص لأقدم سفينة غارقة “ايونا” وورشة عمل لتصوير الأعماق بالشراكة من الاتحاد السعودي للرياضات البحرية، وتبدأ الفعاليات يوميا من الساعة الخامسة عصرا حتى الثانية عشرة ليلًا.

يذكر أن اختيار اقامة مهرجان الغوص السياحي في منطقة الشرم لكونها من أجمل المناطق السياحية بالمحافظة، حيث تتمتع باعتدال المناخ وقد حباها الله بشواطئ رائعة، ومياه فيروزية هادئة، ورمال ناعمه، ومناظر طبيعية خلابة وتتوافد عليها المجموعات السياحية من دول الخليج العربي بشكل مستمر لاكتشاف الاعماق ولممارسة رياضة الغوص يذكر ان هذا المهرجان بشراكة مع الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص المشرف الفني على الفعاليات الخاصة بالغوص.

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