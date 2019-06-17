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الاتحاد الآسيوي يحدد موعد قرعة تصفيات كأسي العالم وآسيا .. والأخضر في المستوى الأول

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الاتحاد الآسيوي يحدد موعد قرعة تصفيات كأسي العالم وآسيا .. والأخضر في المستوى الأول

الاتحاد الآسيوي يحدد موعد قرعة تصفيات كأسي العالم وآسيا .. والأخضر في المستوى الأول
http://almnatiq.net/?p=741353
المناطق - واس

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2019 موعداً لقرعة الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 وذلك في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

ويأتي المنتخب السعودي في المستوى الأول، وذلك وفقًا لمركزه في أحدث تصنيف شهري للاتحاد الدولي FIFA .

ويشارك في الدور الثاني 40 منتخباً سيتم توزيعها على ثماني مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة 5 منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، وتقام منافسات هذا الدور خلال الفترة من 5 سبتمبر 2019 حتى 9 يونيو 2020م .

وجاء توزيع المنتخبات على المستويات الخمسة بالاعتماد على التصنيف الدولي الصادر بتاريخ 14 يونيو حيث ضم المستوى الأول منتخبات السعودية وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وقطر والإمارات والصين, والمستوى الثاني منتخبات العراق، أوزبكستان، سوريا، عمان، لبنان، قرغيزستان، فيتنام، الأردن وفي المستوى الثالث منتخبات فلسطين، الهند، البحرين، تايلاند، طاجيكستان، كوريا الشمالية، الصين تايبيه، الفلبين, وضم المستوى الرابع منتخبات تركمانستان، ميانمار، هونغ كونغ، اليمن، أفغانستان، المالديف، الكويت، ماليزيا وفي المستوى الخامس منتخبات إندونيسيا، سنغافورة، نيبال، كمبوديا، بنغلادش، منغوليا، غوام، ماكاو أو سريلانكا.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني (المجموع 12 منتخباً) إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 , وفي المقابل فإن المنتخبات الـ24 التالية تنتقل للمنافسة إلى المرحلة التالية من تصفيات كأس آسيا، للمنافسة على المقاعد المتبقية في نهائيات كأس آسيا 2023 التي ستقام في الصين.

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