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أمانة جدة تشرع في إنارة شوارع القرينية ومنح الخمرة

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أمانة جدة تشرع في إنارة شوارع القرينية ومنح الخمرة

أمانة جدة تشرع في إنارة شوارع القرينية ومنح الخمرة
http://almnatiq.net/?p=741356
المناطق - جدة

شرعت الإدارة العامة للطرق والمياه بأمانة محافظة جدة في تركيب أعمدة الإنارة للشوارع الرئيسية بحي القرينية ومنح الخمرة وشارع الستين الفاصل بينهما, وذلك ضمن الخطط التطويرية لإنشاء وإعادة تأهيل الطرق الرئيسية الرابطة بين الأحياء المنظمة جنوب المحافظة.
وأنجزت أمانة جدة تركيب 180 عمود إنارة من إجمالي 300 عمود يجري العمل عليها في نطاق المشروع للشوارع المستهدفة، وكانت الأمانة قد بدأت مطلع العام الجاري في مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة شوارع وطرق أحياء بجنوب جدة بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 90 مليون ريال, تشمل توسعة شارع السنابل الرئيسي, ومخططات منح القرينية 101 و 134 ج/س, ومنح الخمرة والفضيلة 161ج/س، وذلك ضمن جهود الأمانة في تحسين الطرق والارتقاء بمستوى خِدْمات الأحياء وعلى الشوارع والمحاور الرئيسية في أنحاء المحافظة.

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