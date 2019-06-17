يتم الاستفادة منها ببث شبكة الـ wifi .. أمانة الاحساء البدء بتنفيذ مبادرة ” حاويات الطاقة الشمسية “

المناطق - الأحساء

كشف أمين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم عن ان الأمانة شرعت بتنفيذ مبادرة تركيب ” حاويات نفايات تعمل بالطاقة الشمسية ” تحوي حاوية داخلية سعتها “120 لتر ” بالإضافة الى مكبس داخلي يدعم كفاءة تلك الحاويات ويرفع معدل استيعابها الى 360 لتر ، وتم البدء بتوزيعها في تجربة اولية بمضمار مشاة مبنى الأمانة على ان يتم تعميم ذلك على المضامير الأخرى والطرقات الرئيسية حيال نجاح فكرة المبادرة .

وأوضح الملحم ان ( حاويات الطاقة الشمسية ) هذه يتم من خلالها ايضاً بث شبكة الانترنت اللاسلكية ( WIFI) على امتداد مسارات المضمار وبالتالي يتمكن المشاة من الاستفادة من هذه الخدمة ، بالإضافة الى انها تحتوى على استشعار الكتروني يتم من خلاله معرفة امتلاء الحاوية من عدمه ، وكذلك تم تخصيص تطبيق الكتروني لمتابعة تلك الحاويات عن طريق الأجهزة الذكية والحاسب الآلي في المكاتب وارسال الإشارات التنبيهية لقائدي مركبات ” رفع النفايات ” والتوجه لتفريغها .

وأضاف الملحم .. مثل هذه المبادرة تهدف الى تخصيص حاويات نفايات توضع في ارصفة ومضامير المشاة والطرقات الرئيسية والمرافق العامة والتي ” تشهد كثافة ارتياد” تُسهم في تحسين المشهد الحضري وتمنع التشوهات البصرية التي تُسببها الحاويات الاعتيادية ، كماتُحسّن المظهر العام لنقاط تجميع النفايات وكذلك المحافظة على البيئة والصورة الجمالية لتلك المواقع .