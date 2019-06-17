تعليم الشرقية يدعو لاستثمار أوقات أبنائه الطلاب والطالبات في أندية الاحياء والموسمية

الدمام - عبدالله السعيدي

دعت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية أبنائها الطلاب والطالبات إلى أهمية استثمار أوقات فراغهم خلال الإجازة الصيفية وذلك عبر التحاقهم بالبرامج والمناشط المتنوعة والمحببة لديهم والتي تقام عبر البوابة الواسعة للأندية الموسمية وأندية الأحياء المنتشرة في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية .

وأشار المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، إلى توجيهات مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور ناصر الشلعان، للمضي قدماً في تحفيز أبنائه الطلاب والطالبات للإستفادة من البرامج الهادفة التي تحتضنها الأندية الموسمية وأندية الأحياء، بما يكفل تحقيق الأهداف المنشودة والتي ترسم ملامح خطوطها العريضة وزارة التعليم في ظل الدعم السخي من قبل قيادتنا الرشيدة ” وفقها الله” لقطاع التعليم لإيمانها التام بأن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول أبنائها.

إلى ذلك أوضح المتحدث الرسمي مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام بتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، عن استئناف أنشطة خمسة عشر ناديا موسمياً خصص للبنين والبنات لبرنامج اجازتي في نسخته الـ 4 لصيف هذا العام 1440هـ إلى جانب تخصيص 66 نادي حي للبنين والبنات بمعدل 31 ناديا للطلاب 35 ناديا للطالبات بعد إجازة عيد الفطر المبارك وتستمر حتى 25/11/1440هـ بذات الهدف الذي يؤسس منظومة العمل الفعلي داخل هذه الاندية النوعية والتي تلامس تحقيق رغبات الطلاب والطالبات برؤية تتلاءم مع قيم التنمية وصقل المهارات في مجالات الحياة المتنوعة , وتنمية قيم العمل التطوعي وخدمة المجتمع, واستثمار الأوقات الحرة للطلاب والطالبات بالبرامج والأنشطة المتنوعة.

كما دعا الباحص، الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم لمن لديه الرغبة في الاطلاع على برامج وأماكن تلك الأندية الدخول على منصة حساب إدارة تعليم الشرقية عبر تويتر، وأضاف بأن التسجيل متاح ومستمر طيلة الفترة المحددة لمناشط تلك الأندية، المتنوعة والجاذبة التي تستهدف الطلاب والطالبات بمختلف الأعمار ومن جميع مراحل التعليم وذلك بغية ترسيخ القيم الأصيلة للانتماء للوطن ولولاة الأمر حفظهم الله جميعا , وتنمية القيم والاتجاهات الايجابية وتنمية قيم العمل التطوعي وخدمة المجتمع والعمل على تحقيق الرؤية الوطنية ٢٠٣٠.