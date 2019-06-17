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أمير الجوف يشكر الضويحي لتبرعه بكليته لابنة أخيه والشراري لتبرعه بكليته لوالده

أمير الجوف يشكر الضويحي لتبرعه بكليته لابنة أخيه والشراري لتبرعه بكليته لوالده

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أمير الجوف يشكر الضويحي لتبرعه بكليته لابنة أخيه والشراري لتبرعه بكليته لوالده

أمير الجوف يشكر الضويحي لتبرعه بكليته لابنة أخيه والشراري لتبرعه بكليته لوالده
http://almnatiq.net/?p=741370

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، العمل الخيري والإنساني النبيل الذي بادر به المواطن عماد بن عبد تراك الضويحي بالتبرع بإحدى كليتيه ، لابنة أخيه الطفلة العنود أحمد، لينهي بذلك معاناتها من المرض .

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بالضويحي، داعياً الله أن يجزيه خير الجزاء وأن يمتعهما بالصحة والعافية .

كما ثمن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز العمل الخيري والإنساني النبيل الذي بادر به المواطن فهد بن عقيل النعيم الشراري بالتبرع بإحدى كليته لوالده .

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سمو أمير منطقة الجوف بالمواطن الشراري، مؤكداً سموه أن هذا العمل يعد من أفضل أعمال البر والإحسان للوالدين، داعياً الله أن يمتعهما بالصحة والعافية  .

ويأتي اتصال سمو أمير منطقة الجوف بهما لما يشعر به سموه من أهمية هذه الأعمال الإنساني والتي تساهم بشكل كبير للتخفيف من معاناة مرضى الفشل الكلوي، وتقديراً من سموه لهما .

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