محافظ البرك يزور هيئة الأمر بالمعروف بالبرك ويطّلع على خططها ويتفقد المبنى الحكومي

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قام محافظ البرك عبدالرحيم الحسين آل عبده الهلالي بزيارة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة، وكان في استقباله رئيس الهيئة أحمد الحسين الهلالي ومنسوبيها حيث أطلع على سير العمل وخطط الهيئة التوعويه المستقبليه والتي تقدمها لمختلف فئات المجتمع ، كما أطلع سعادته على تنفيذ مبادرة حسن الوفادة التي وجه بها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود (مرحبا الف في عسير)..

وفي نهاية الزياره توجه المحافظ إلى مشروع مبنى الهيئة الحكومي وتابع سير العمل فيه وحث على مواصلة الجهد لإتمام المشروع في الوقت المحدد، مقدماً الشكر والدعاء لولاة الأمر على ما يولونه من دعم للجهات الحكومية بما يحقق المصلحه العامة ، مثنياً بشكره لسمو أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود الذي يولي هذه المنطقة بالغ العناية وجل الاهتمام لتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله وبما يساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكه 2030.

من جهته عبر رئيس الهيئة عن شكره وتقديره لمحافظ البرك على جهوده ومتابعته الدائمة لما يحقق المصلحة العامة للعمل، منوهاً بالدعم الذي تجده الهيئة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند والمتابعة الدائمة من مدير عام فرع الرئاسه العامة بمنطقة عسير الشيخ جابر بن عبدالله الشهري لجميع مناشط الهيئة.