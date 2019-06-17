أمير القصيم يشهد توقيع مذكرة بين مجلس شباب المنطقة وجمعية المسعف التطوعية

المناطق - بريدة

شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، رئيس مجلس شباب المنطقة ، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس شباب منطقة القصيم، وجمعية المسعف التطوعية.

ووقّع مذكرة التفاهم من جانب جمعية المسعف التطوعية رئيس مجلس إداراتها الدكتور حمود المزيد ، ومن جانب مجلس شباب منطقة القصيم أمين المجلس دهش الدهش، حيث تهدف الاتفاقية إلى تفعيل البرامج والندوات والدورات التثقيفية للمجتمع بشكل دوري ومستمر وتبادل الخبرات، والتنسيق لعمل برامج تهتم بالشباب لاستثمار وقتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، وتعزيز مفهوم التطوع الصحي لدى المجتمع والممارس الصحي.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، يولون الشباب كل العناية والاهتمام لتحقيق طموحاتهم ، مشيراً إلى أهمية الاتفاقية لتسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في العمل التطوعي ، ليكون رافداً اقتصادياً يدعم ويعزز التنمية الاجتماعية ، متطلعاً لفتح آفاق واسعة من التعاون والشراكة بين الجمعية ومجلس الشباب فيما يخدم شباب وفتيات المنطقة، وأن تحقق الأهداف المرجوة منها، داعياً سموه الشباب لاستشعار مسؤوليتهم تجاه وطنهم .