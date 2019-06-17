احدث الأخبار

مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة
منطقة تبوك
 سجون القصيم تطلق سراح 21 مستفيداً من العفو الملكي بمناسبة شهر رمضان المبارك
منطقة القصيم
 أمير القصيم يشهد توقيع مذكرة بين مجلس شباب المنطقة وجمعية المسعف التطوعية
أبرز المواد
 حافظ البرك يزور هيئة الأمر بالمعروف بالبرك ويطّلع على خططها ويتفقد المبنى الحكومي
منطقة عسير
 الشيخ عبدالله بن عمر بن ربيعان يحتفل بزواج ابنه “عمر”
مجتمع المناطق
 الحارثي والعطوي والوابصي والعمري في الغرفة التجارية بتبوك
منطقة تبوك
 أمير جازان يستقبل رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن مشعل يستقبل مدير عام فرع وزارة الإسكان بالقصيم المكلف
منوعات
 الأمير فهد بن سلطان يكرّم بعد غدٍ 30 مزارعاً فازوا بجائزة سموه الزراعية
أبرز المواد
 عسير تستقبل زوارها بـ مرحباً ألف وتقدم خدمات سياحية متكاملة
أبرز المواد
 مجلس الشورى يوافق على مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها بهدف تنظيم علاقة الملاك فيما بينهم في إدارة شؤون العقار المشترك
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يقدم دعمًا ماليًّا لمنظمة الإيكاو
أبرز المواد
مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة

مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة

منطقة تبوك
سجون القصيم تطلق سراح 21 مستفيداً من العفو الملكي بمناسبة شهر رمضان المبارك

سجون القصيم تطلق سراح 21 مستفيداً من العفو الملكي بمناسبة شهر رمضان المبارك

منطقة القصيم
أمير القصيم يشهد توقيع مذكرة بين مجلس شباب المنطقة وجمعية المسعف التطوعية

أمير القصيم يشهد توقيع مذكرة بين مجلس شباب المنطقة وجمعية المسعف التطوعية

أبرز المواد
حافظ البرك يزور هيئة الأمر بالمعروف بالبرك ويطّلع على خططها ويتفقد المبنى الحكومي

حافظ البرك يزور هيئة الأمر بالمعروف بالبرك ويطّلع على خططها ويتفقد المبنى الحكومي

منطقة عسير

مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة

مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة
http://almnatiq.net/?p=741423
المناطق - تبوك
قلد مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك العميد مهندس احمد بن محمد الشهراني عدداً من الضباط رتبهم بناءً على الأمر السامي الكريم بتعيينهم بمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك وهم :
ملازم / احمد بن ربيع الجهني ، ملازم/ محمد بن غازي الشريف ، ملازم / محمد بن دحيم الرشيدي ، ملازم / عمر بن حميد الطياري ، ملازم / مشاري بن غانم العنزي ، ملازم / بسام بن محمد الظاهري ، ملازم / خالد بن علي الزهراني ،ملازم / يحي بن ضيف الله اليوبي ،ملازم / اسامة بن ابراهيم الشيخي.
وقد أعرب الضباط المعينين عقب تقلدهم رتبهم عن سعادتهم وامتنانهم بثقة ولاة الأمر – يحفظهم الله – داعين الله سبحانه وتعالى أن يكونوا على قدر هذه الثقة الغالية وعند حسن الظن بهم .من جهته قدم مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك العميد مهندس احمد الشهراني تهنئته للضباط المعينين على ثقـة ولاة الأمرً وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء والتفاني للرقي بالعمل مـتمنياً لهم التوفيق في مجــال عملهم.

روابط ذات صلة

الحارثي والعطوي والوابصي والعمري في الغرفة التجارية بتبوك

الحارثي والعطوي والوابصي والعمري في الغرفة التجارية بتبوك
الأمير فهد بن سلطان يكرّم بعد غدٍ 30 مزارعاً فازوا بجائزة سموه الزراعية

الأمير فهد بن سلطان يكرّم بعد غدٍ 30 مزارعاً فازوا بجائزة سموه الزراعية
إنقاذ حياة طفل غريق بمستشفى حقل العام

إنقاذ حياة طفل غريق بمستشفى حقل العام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*