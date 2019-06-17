مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة

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قلد مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك العميد مهندس احمد بن محمد الشهراني عدداً من الضباط رتبهم بناءً على الأمر السامي الكريم بتعيينهم بمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك وهم :

ملازم / احمد بن ربيع الجهني ، ملازم/ محمد بن غازي الشريف ، ملازم / محمد بن دحيم الرشيدي ، ملازم / عمر بن حميد الطياري ، ملازم / مشاري بن غانم العنزي ، ملازم / بسام بن محمد الظاهري ، ملازم / خالد بن علي الزهراني ،ملازم / يحي بن ضيف الله اليوبي ،ملازم / اسامة بن ابراهيم الشيخي.

وقد أعرب الضباط المعينين عقب تقلدهم رتبهم عن سعادتهم وامتنانهم بثقة ولاة الأمر – يحفظهم الله – داعين الله سبحانه وتعالى أن يكونوا على قدر هذه الثقة الغالية وعند حسن الظن بهم .من جهته قدم مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك العميد مهندس احمد الشهراني تهنئته للضباط المعينين على ثقـة ولاة الأمرً وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء والتفاني للرقي بالعمل مـتمنياً لهم التوفيق في مجــال عملهم.