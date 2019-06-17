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أمير الشماليه ينقل تحيات القيادة لمنسوبي قوة عرعر والوحدات الملحقة

أمير الشماليه ينقل تحيات القيادة لمنسوبي قوة عرعر والوحدات الملحقة

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أمير الشماليه ينقل تحيات القيادة لمنسوبي قوة عرعر والوحدات الملحقة

أمير الشماليه ينقل تحيات القيادة لمنسوبي قوة عرعر والوحدات الملحقة
http://almnatiq.net/?p=741426
عرعر - خالد الضبيبي
نقل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – إلى منسوبي قوة عرعر والوحدات الملحقة لها.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر القوة، قائد قوة عرعر اللواء الركن خالد محمد الخشرمي والقيادات العسكرية.
ونوه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بما يسطره جنود الوطن البواسل من أعمال بطولية للدفاع عن دينهم ووطنهم، مؤكدًا أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، والشعب السعودي يثمنون وبكل تقدير هذه البطولات والتضحيات التي تعد مصدر فخر واعتزاز ووسام شرف في سبيل رفعة وأمن الوطن ومواطنيه.
وأشاد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، بالتطور الذي تشهده القوات المسلحة والقطاعات العسكرية كافة، في ظل الدعم غير المحدود الذي توليه الحكومة الرشيدة لجميع قطاعات الدولة المدنية منها والعسكرية, سائلاً المولى أن يحفظ هذا الكيان من كل مكروه .

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