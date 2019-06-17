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مدير تعليم الشماليه يلتقي امين المنطقة لبحث أوجه الشراكة بين الادارتين

مدير تعليم الشماليه يلتقي امين المنطقة لبحث أوجه الشراكة بين الادارتين

منطقة الحدود الشمالية
أمير الشماليه ينقل تحيات القيادة لمنسوبي قوة عرعر والوحدات الملحقة

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مدير تعليم الشماليه يلتقي امين المنطقة لبحث أوجه الشراكة بين الادارتين

مدير تعليم الشماليه يلتقي امين المنطقة لبحث أوجه الشراكة بين الادارتين
http://almnatiq.net/?p=741431
عرعر - خالد الضبيبي
زار مدير عام التعليم في منطقة الحدود الشمالية الأستاذ عثمان بن إبراهيم العثمان سعادة أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام سعيدان الشمري في مكتبة في أمانة المنطقة بمناسبة تعيينه مديراً عاماً للتعليم في المنطقة , وبحث العثمان أثناء زيارته أوجه التعاون بين الأمانة وتعليم المنطقة في العديد من القضايا المشتركة , وأوجه التعاون بين الأمانة وتعليم المنطقة والشراكة بين الجهتين ومنها الأراضي الاستثمارية المخصصة لإقامة المباني المدرسية الخاصة في المنطقة التي تسهم في رفع كفاءة المباني لتحقيق وظيفتها وتسريع عملية المراجعة والاعتماد بكفاءة عالية تدعم المستثمر وقلة الأراضي المخصصة للمباني الحكومية في الأحياء القديمة.
وأوضح مدير عام التعليم في منطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان أن هذه الزيارة تأتي من توجيهات سمو أمير منطقة الحدود الشمالية الامير فيصل بن خالد بن سلطان لرفع مستوى جودة التعليم وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشرية وتنمية بما يتوافق مع تطلعات القيادة من خلال أهداف رؤية المملكة 2030 , وقال العثمان أن وزارة التعليم تولي ملف الاستثمار، تعمل على رصد هذه الأراضي؛ تمهيدا لطرحها وتأجيرها للقطاع الخاص؛ بهدف الاستثمار في التعليم وتعزيز فرصه وزيادة عدد المستثمرين فيها بما يخدم مستهدفات وقال العثمان نتعاون مع الأمانة لطرح المزيد من الأراضي الاستثمارية المخصصة للمدارس الأهلية في المنطقة لتجويد مخرجات التعليم ورفع مشاركة القطاع الخاص لتنمية رأس المال البشري

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