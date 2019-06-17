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محافظ الأفلاج يلتقي بالمشاركين في دراسة مفوضي تنمية القيادات الكشفية

محافظ الأفلاج يلتقي بالمشاركين في دراسة مفوضي تنمية القيادات الكشفية

منطقة الرياض
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محافظ الأفلاج يلتقي بالمشاركين في دراسة مفوضي تنمية القيادات الكشفية

محافظ الأفلاج يلتقي بالمشاركين في دراسة مفوضي تنمية القيادات الكشفية
http://almnatiq.net/?p=741435
الأفلاج – مبارك الدوسري

التقى محافظ الأفلاج تركي بن سعود الهزاني ، يوم أمس بالقادة الكشفيين المُشاركين في دراسة مفوض تنمية القيادات الكشفية ، التي تًنظمها جمعية الكشافة العربية السعودية ، ويستضيفها مكتب رابطة رواد الحركة الكشفية بمحافظة الأفلاج بمشاركة 40 دارساً من مختلف قطاعات الجمعية بمناطق ومحافظات المملكة.

وأوضح قائد برامج الدراسة عبدالرحمن بن عبدالله ابودجين ، في كلمة له خلال اللقاء أن برنامج الدراسة يتضمن العديد من الجلسات العملية والنظرية تُمكن المتدرب من تنفيذ سياسة تنمية القيادات في قطاعه، ويفعلها بالأسلوب الأمثل وفق الخطة الإستراتيجية لجمعية الكشافة ، بالإضافة الى ان المتدربين سيقومون بزيارة لأهم المعالم الثقافية والحضارية بالمحافظة .

وعبر المُحافظ في كلمة له بالمناسبة عن ترحيبه بالمشاركين في هذا الجزء من وطننا الغالي ، واشاد بدور جمعية الكشافة في خدمة الحجاج والمعتمرين والمجتمع ، وبما تشهده برامج الجمعية من تطور يتماشى والتطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات .  

قام المحافظ بعد ذلك بتسليم عدداً من القيادات الكشفية شهادات الدراسة التأسيسية التي عقدها مكتب رابطة رواد الحركة الكشفية بالأفلاج مؤخراً .  

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