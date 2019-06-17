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الأمير سعود بن نايف: “القيادة” تهتم بـ”ذوي الإعاقة” .. وفخورون بكم وبما حققتموه من منجزات
http://almnatiq.net/?p=741455
الدمام _ فهد المريخي
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم (الإثنين) بمكتب سموه بديوان الإمارة، رئيس مجلس إدارة نادي المنطقة الشرقية لرياضة ذوي الإحتياجات الخاصة الدكتور خالد بن ناصر الجميعه، وأعضاء مجلس الإدارة، يرافقهم اللاعبين المشاركين في الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية التي أقيمت في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
 
واطلع سموه على المنجزات التي حققها النادي خلال مسيرته وفي مشاركته الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية في أبوظبي ٢٠١٩، مؤكداً أن فئة الأشخاص ذوي الاعاقة تحظى برعاية واهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- يجسده أمره يحفظه الله باستخدام مصطلح “الأشخاص ذوي الإعاقة”، مبيناً أن ذوي الإعاقة وما يقدمونه من منجزات تتواصل في مختلف الميادين، تأكيداً أن الانسان قوي بالله ثم بثقته بنفسه، مضيفاً سموه “نحم فخورون بكم وبما تحققونه من منجزات”، مشدداً على أهمية مواصلة العمل لحصد المزيد من المنجزات، والحرص على المشاركة في كافة المحافل المحلية والدولية وتمثيل المملكة تمثيلاً مشرفاً، متمنياً سموه للنادي ومنسوبيه التوفيق.
من جهته عبر الدكتور خالد الجمعية باسمه وباسم منسوبي النادي، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف ين عبدالعزيز -يحفظه الله-، على ما يوليه سموه من دعم واهتمام لأبنائه من ذوي الإعاقة، مؤكداً على أن الكلمات الأبوية التي تفضل بها سموه خير حافز لأبنائه من ذوي الاعاقة لبذل المزيد وحصد الإنجازات، يذكر أن النادي حقق عدد من المنجزات
 
منها: صعود فريق (كرة الطائرة من الجلوس) للدرجة الممتازة، وحصول اللاعب أحمد السويدان على الميدالية الذهبية في بطولة غرب آسيا في البوتشيا، اللاعب فارس غروي على الميدالية الذهبية في الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية، وتحقيق المركز الأول على مستوى المملكة لتنس الطائرة لفئة الأقزام،بالإضافة لحصول أبطال النادي على مراكز متقدمة في المنافسات على مستوى المملكة في البطولات التي تنظمها اللجنة البارالمبية السعودية.

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