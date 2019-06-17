أمير الباحة يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة سابقًا ويتسلم التقرير الإحصائي السنوي الأمني للقطاعات الأمنية بالمنطقة

المناطق _ الباحة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة في مكتبه بالإمارة اليوم، ‏مدير الدفاع المدني بالمنطقة سابقًا اللواء علي بن خضران المنتشري ، الذي صدر الأمر السامي بتعيينه مديرًا للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، والعميد زهير البسامي المعيَّن حديثًا مديرًا للدفاع المدني بالمنطقة.

وهنأ سموه اللواء المنتشري بمناسبة تعيينه مديرًا للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، والعميد البسامي بتعيينه مديرًا للدفاع المدني بالباحة, متمنيًا لهما التوفيق فيما كُلّفا به لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

من جهة ثانية تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، التقرير الإحصائي السنوي الأمني للقطاعات الأمنية بمنطقة الباحة لعام ١٤٤٠هـ.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير شرطة منطقة الباحة اللواء وليد بن حمزة الحربي، وقادة القطاعات الأمنية الأخرى.

واستمع سمو أمير الباحة إلى شرح من اللواء الحربي وقادة القطاعات الأمنية عما تضمّن التقرير، من إحصاءات أمنية والإجراءات التطويرية التي تنفذها القطاعات الأمنية في أفرعها بمحافظات المنطقة.

ونوه الأمير حسام بن سعود بجهود رجال الأمن، نظير الأعمال التي يقومون بها، وجهودهم الدائمة بعد توفيق الله في حفظ الأمن والأمان وحماية الأرواح والممتلكات في ظل ما توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – من اهتمام وعناية لحفظ الأمن واستقراره.

وأعرب مدير اللواء الحربي من جهته عن شكره، وجميع منسوبي القطاعات الأمنية لسموه على ما يوليه من اهتمام ومتابعة دائمة لجميع الأعمال والمهام التي يقومون بها، وما استمعوا إليه من توجيهات، مؤكداً حرص الجميع على بذل المزيد ومضاعفة الجهود لما فيه خدمة الدين ثم الملك والوطن.