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التلفزيوني المصري: وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي أثناء حضوره لجلسة محاكمته في قضية التخابر

التلفزيوني المصري: وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي أثناء حضوره لجلسة محاكمته في قضية التخابر

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التلفزيوني المصري: وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي أثناء حضوره لجلسة محاكمته في قضية التخابر

التلفزيوني المصري: وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي أثناء حضوره لجلسة محاكمته في قضية التخابر
http://almnatiq.net/?p=741465
المناطق _القاهرة

أفاد التليفزيون المصري في نبأ عاجل، علي الشاشة، أن الرئيس السابق، محمد مرسي توفي، خلال حضوره المحاكمة الخاصة به، اليوم.

وأشار التليفزيون في النبأ الهام، أن وفاة مرسي كانت بسبب إصابته بإغماء خلال لحظات المحاكمة في القضية المعروفة بإسم قضية التخابر، والتي كان متهم فيها.

وكان الرئيس المصري قد تم عزله في فترة حكم الإخوان للبلاد ، بعد ثورة شعبية كبيرة علي حكمه، في تظاهرات 30 يونيو، التي طالب فيها المصريين الجيش المصري، وقائده عبد الفتاح السيسي آنذاك، بالتدخل، وهو ما حدث.

وكانت محكمة النقض قد ألغت في وقت سابق حكم الإعدام علي محمد مرسي في قضية إقتحام السجون.

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