أمير الباحة يقلد الحربي رتبته الجديدة لواء

المناطق _ الباحة

قلد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في مكتبه بديوان الإمارة اليوم, مدير شرطة المنطقة اللواء وليد بن حمزة الحربي رتبته الجديدة عقب صدور الأمر السامي الكريم بترقيته للرتبة لواء.

وهنأ سموه، اللواء الحربي بهذه الثقة الكريمة، متمنياً له التوفيق والسداد لخدمة الدين والوطن، حاثاً سموه على بذل المزيد من الجهد والتفاني في أداء العمل.

بدوره أعرب اللواء وليد الحربي عن شكره للقيادة الرشيدة، ولسمو وزير الداخلية, ولسمو أمير المنطقة على هذه الثقة، مؤكداً على بذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن