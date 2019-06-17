أندية الدوري السعودي للمحترفين : الاتفاق يتعاقد مع المدرب السعودي خالد العطوي

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تعاقد نادي الاتفاق مع المدرب السعودي خالد العطوي، المدرب السابق للمنتخب السعودي للشباب لكرة القدم ، ليقود الفريق خلال الموسم المقبل .

وأشرف العطوي على المنتخب السعودي للشباب في السنوات الماضية وحقق معه لقب كأس آسيا تحت 19 عام في إندونيسيا العام الماضي 2018 وبعدها تأهل المنتخب إلى كأس العالم تحت 20 عاماً في بولندا .

يذكر أن فريق الاتفاق الأول لكرة القدم أنهى موسمه الماضي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، بالمركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة .