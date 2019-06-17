احدث الأخبار

الغرفة التجارية بتبوك تختار الحارثي رئيساً والعطوي والبلوي نائبين للرئيس
منطقة تبوك
 أمانة عسير و بلدياتها توزع 140 منحة لذوي الشهداء و المشاركين بتطهير الحرم
منطقة عسير
 غابة الحبقة في بلجرشي محطة عشاق الطبيعة البكر
منطقة الباحة
 اجواء ممطرة تجذب السياح لفعاليات حديقة الفراشة بالمندق
منطقة الباحة
 مجلس الأمن: الهجوم على مطار أبها يهدد الأمن والسلم الدوليين
أبرز المواد
 محافظ عقلة الصقور يؤدي صلاة الميت على الرقيب عبدالإله الحربي
منطقة القصيم
 بلدية القطيف تتلف 640 كغم من الأسماك و الروبيان الفاسد
المنطقة الشرقية
 ثلاثة مشاريع لطالبات جامعة الأميرة نورة تتأهل لمسابقة كأس العالم لريادة الأعمال
أبرز المواد
 أندية الدوري السعودي للمحترفين : الاتفاق يتعاقد مع المدرب السعودي خالد العطوي
أبرز المواد
 أمير الباحة يقلد الحربي رتبته الجديدة لواء
أبرز المواد
 أمانة عسير تعقد ورشة عمل لتعزيز دور نظام البلاغات 940
منطقة عسير
 “العمل والتنمية الاجتماعية” تضبط وافدين يعملون في قطاع الاتصالات خلال حملة تفتيشية بالرياض
أبرز المواد
الغرفة التجارية بتبوك تختار الحارثي رئيساً والعطوي والبلوي نائبين للرئيس

الغرفة التجارية بتبوك تختار الحارثي رئيساً والعطوي والبلوي نائبين للرئيس

منطقة تبوك
أمانة عسير و بلدياتها توزع 140 منحة لذوي الشهداء و المشاركين بتطهير الحرم

أمانة عسير و بلدياتها توزع 140 منحة لذوي الشهداء و المشاركين بتطهير الحرم

منطقة عسير
غابة الحبقة في بلجرشي محطة عشاق الطبيعة البكر

غابة الحبقة في بلجرشي محطة عشاق الطبيعة البكر

منطقة الباحة
اجواء ممطرة تجذب السياح لفعاليات حديقة الفراشة بالمندق

اجواء ممطرة تجذب السياح لفعاليات حديقة الفراشة بالمندق

منطقة الباحة

ثلاثة مشاريع لطالبات جامعة الأميرة نورة تتأهل لمسابقة كأس العالم لريادة الأعمال

ثلاثة مشاريع لطالبات جامعة الأميرة نورة تتأهل لمسابقة كأس العالم لريادة الأعمال
http://almnatiq.net/?p=741484
المناطق - الرياض

تشارك جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية المجتمع في مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال التي تنظمها مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز “مسك الخيرية” وشبكة ريادة الأعمال العالمية ( GEN ) بهدف تقديم الدعم لرواد الأعمال والوصول إلى موارد تساعدهم في تنمية أعمالهم ومشاريعهم،وفي أي مرحلة وصلوا إليها سواء كانت مشاريعهم لا تزال مجرد فكرة أم أنها في مراحلها المبكرة أو بحاجة إلى المزيد من التطوير وتوسيع النطاق.
وتأهلت ثلاث مجموعات من قسم العلوم الإدارية في كلية المجتمع للمرحلة الثانية بعد اجتياز مرحلة التصفيات الأولى من المسابقة وهن : المجموعة الأولى مشروع (السيلياك) للطالبات : وفاء العنزي، أرياف القحطاني، شروق الدوسري، شوق القرني، لمى العنزي، والمجموعة الثانية مشروع (الورشة النسائية) للطالبات: خلود الخالدي، ملاك القحطاني، طيف العنزي، هنادي آل إبراهيم، أمجاد العنزي، والمجموعة الثالثة مشروع (أنقذ نفسك) بمشاركة الطالبات: مشاعل الراشد، عهود العتيبي، روعة العطاس، لمياء المطيري،ويشرف على المجموعات الثلاث عدد من أعضاء هيئة التدريس من قسم العلوم الإدارية بالكلية.
وتعد مشاركة الطالبات وتأهلهن وسيلة لإطلاق العنان لأفكارهن عن المشاريع وصقل مهاراتهن في التعبير عنها وعرضها بطريقة منطقية وجاذبة والتواصل مع شبكة عالمية من المرشدين, والحصول على فرص استثمارية وأعمال جديدة والتنافس في المسابقة .
تجدر الإشارة إلى أن التصفيات النهائية للنهائي السعودي لكأس العالم لريادة الأعمال ستكون بتاريخ 29 يونيو 2019م الموافق 26 شوال 1440هـ في كلية الأمير محمد بن سلمان لريادة الأعمال بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في ثول.

روابط ذات صلة

مجلس الأمن: الهجوم على مطار أبها يهدد الأمن والسلم الدوليين

مجلس الأمن: الهجوم على مطار أبها يهدد الأمن والسلم الدوليين
أندية الدوري السعودي للمحترفين : الاتفاق يتعاقد مع المدرب السعودي خالد العطوي

أندية الدوري السعودي للمحترفين : الاتفاق يتعاقد مع المدرب السعودي خالد العطوي
أمير الباحة يقلد الحربي رتبته الجديدة لواء

أمير الباحة يقلد الحربي رتبته الجديدة لواء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*