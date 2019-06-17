بلدية القطيف تتلف 640 كغم من الأسماك و الروبيان الفاسد

المناطق _ القطيف

أتلفت بلدية محافظة القطيف، مؤخرا، أكثر من 640 كلغم من الاسماك و الروبيان الفاسدة أثناء جولة تفتيشية على بسطات الباعة بسوق الأسماك القطيف، وتأتي هذه الجولات ضمن حملة الرقابة البلدية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن الجولات التفتيشية تأتي استكمالا للحملة التي اطلقتها البلدية على جميع المطاعم و الاسواق و مراكز التسوق في مختلف أنحاء المحافظة، ضمن ” حملة الرقابة البلدية “، لافتا الى أن الجولات أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم و الأسماك و المواد الغذائية التالفة، مؤكدا، أن الحملة مستمرة لحماية المستهلك و تنظيف السوق من السلع المنتهية الصلاحية، مشيرا الى أن الفرق الرقابية قامت بجولة تفتيشية على بسطات سوق الأسماك، من أجل الوقوف على نوعية البضاعة المعروضة، مبينا، أن الجولة أسفرت عن ضبط و مصادرة مئات من الأسماك و الروبيان الفاسدة، مضيفا، بأن البلدية عمدت لاتخاذ الإجراءات النظامية تجاه الباعة المخالفين بالإضافة لإتلاف الأسماك و الروبيان الفاسدة.