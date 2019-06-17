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محافظ عقلة الصقور يؤدي صلاة الميت على الرقيب عبدالإله الحربي

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محافظ عقلة الصقور يؤدي صلاة الميت على الرقيب عبدالإله الحربي

محافظ عقلة الصقور يؤدي صلاة الميت على الرقيب عبدالإله الحربي
http://almnatiq.net/?p=741493
المناطق _ عقلة الصقور

أدّى محافظ عقلة الصقور سليمان بن علي الفوزان ، بعد صلاة العصر أمس صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب عبدالإله الحلو عيسى الحربي ، الذي استشهد أثناء تأدية عمله في الدفاع عن دينه ووطنه في الحد الجنوبي ، وذلك في جامع مركز إمباري التابع لمحافظة عقلة الصقور.
وعقب الصلاة نقل محافظ عقلة الصقور ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وسمو أمير منطقة القصيم ، وسمو نائبه لوالد وأسرة الشهيد ، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ، وأن يتقبله في الشهداء والصالحين ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وعبّر والد وذوو الشهيد عن شكرهم وامتنانهم للقيادة الحكيمة ولسمو أمير منطقة القصيم ولسمو نائب أمير المنطقة ، ولمحافظ عقلة الصقور على مواساتهم التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم وتخفيف مصابهم ، سائلين الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة.
وقد أدى الصلاة مع محافظ عقلة الصقور ، رئيس مركز إمباري عبدالله بن علي البشر ، وقائد لواء عمر بن عبدالعزيز للأمن الخاص بالنيابة العميد محمد بن مهدي السبيعي ، وعدد من القيادات المدنية والعسكرية ، ووالد وذوي الشهيد وجموع من المواطنين.

 

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