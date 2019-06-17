مجلس الأمن: الهجوم على مطار أبها يهدد الأمن والسلم الدوليين

المناطق _ وكالات

أدان مجلس الأمن بأشد العبارات هجوم الحوثيين على مطار أبها.

وأكد مجلس الأمن أن الهجوم على مطار أبها ينتهك القانون الدولي ويهدد الأمن والسلم الدوليين.

وأبدى المجلس تعاطفه مع ضحايا الهجوم على مطار أبها ومع سلطات المملكة.

وطالب، فى بيان له، أطراف النزاع في اليمن باحترام القانون الدولي الإنساني، مستنكرًا قيام الحوثيين بالاستيلاء على المساعدات الإنسانية.

كما طالب بضمان دخول المساعدات الإنسانية لليمن وتأمين موظفي الإغاثة.

وشدد المجلس على ضرورة محاسبة منفذي ومخططي وممولي الهجمات على المملكة.