اجواء ممطرة تجذب السياح لفعاليات حديقة الفراشة بالمندق

المناطق _ الباحة

اجبرت الأجواء الممطرة التي شهدتها محافظة المندق بالباحة دوراً مهماً في خروج الكثير من العائلات والشباب من الأهالي والزوار إلى التنزه في فعاليات وسام البادية بحديقة الفراشة بمحافظة المندق

حيث تحولت فعاليات وسام البادية إلى ملتقى للعائلات والمتنزهين لقضاء أوقات جميلة تمتد إلى ساعات الصباح الأولى،

و تشهد حديقة الفراشة العديد من الفعاليات والبرامج التي تناسب مختلف شرائح المجتمع، فيما أسهمت تلك الأجواء والفعاليات الى جذب العديد من الزوار والمتنزهين حيث يقام مسرح الطفل وقرية الالعاب واقامة العديد من الالوان الشعبية كما يوجد جلسات عائلية خاصة وكذلك مركاز الفعاليات وقدم منظم فعاليات وسام البادية الاستاذ عبدالله الزهراني شكره لمحافظ المندق ولبلدية المندق ولأعضاء المجلس البلدي بالمحافظة وشرطة المندق ومرور المندق والدفاع المدني والهلال الأحمر على جهودهم في تقديم الخدمات للاهالي ولزوار المندق التي تتمتع هذه الايام بأجواء وطبيعة خلابة.