غابة الحبقة في بلجرشي محطة عشاق الطبيعة البكر

المناطق _ الباحة

تستوقف غابة الحبقة عشاق الطبيعة البكر بأوديتها الغناء وجداول مياهها المتدفقة وعلى ضفافها أشجار الطلح والعرعر البري مشكلة لوحة أخاذة يملؤها الجمال .

ويقع وادي الحبقة في مركز شرى التابع لمحافظة بلجرشي ويبعد قرابة ٣٠ كلم تقريبا عن مركز المدينة وأكثر ما يميز الوادي موقعه بالقرب من الطريق الرئيسي الذي يربط بين منطقتي الباحة وعسير ما يجعله محطة للمتنزهين وقبلة للسواح والزوار.

ويمتلك وادي الحبقة مقومات جذب سياحية بجريان مياهه على مدار العام هذا مما يجعله حافلا بخضرة الأشجار التي تشكل في أغلبها أشجار دائمة الخضرة يتصدرها أشجار الزيتون البري والعرعر

وسمي وادي الحبقة نسبة الى انتشار الحبق وهو. من النباتات العطرية التي تنبت بالقرب من المياه الجارية على صفاف الوادي وله رائحة زكية تعطر الارجاء ويستخدمه الاهالي كنكهه فريدة للشاي .

ويستقطب وادي الحبقة أعدادا متزايدة كل صيف بطبيعته الجذابة والاجواء الربيعية المتاعة والتي جعلت منه استراحة للمسافرين على طريق الجنوب ومقصدا لمحبي الطبيعة.