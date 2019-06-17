احدث الأخبار

أمانة عسير و بلدياتها توزع 140 منحة لذوي الشهداء و المشاركين بتطهير الحرم
منطقة عسير
 غابة الحبقة في بلجرشي محطة عشاق الطبيعة البكر
منطقة الباحة
 اجواء ممطرة تجذب السياح لفعاليات حديقة الفراشة بالمندق
منطقة الباحة
 مجلس الأمن: الهجوم على مطار أبها يهدد الأمن والسلم الدوليين
أبرز المواد
 محافظ عقلة الصقور يؤدي صلاة الميت على الرقيب عبدالإله الحربي
منطقة القصيم
 بلدية القطيف تتلف 640 كغم من الأسماك و الروبيان الفاسد
المنطقة الشرقية
 ثلاثة مشاريع لطالبات جامعة الأميرة نورة تتأهل لمسابقة كأس العالم لريادة الأعمال
أبرز المواد
 أندية الدوري السعودي للمحترفين : الاتفاق يتعاقد مع المدرب السعودي خالد العطوي
أبرز المواد
 أمير الباحة يقلد الحربي رتبته الجديدة لواء
أبرز المواد
 أمانة عسير تعقد ورشة عمل لتعزيز دور نظام البلاغات 940
منطقة عسير
 “العمل والتنمية الاجتماعية” تضبط وافدين يعملون في قطاع الاتصالات خلال حملة تفتيشية بالرياض
أبرز المواد
 بعد أن توقف قلبه لأكثر من ساعة.. أطباء طوارئ مركزي بريدة ينقذون حياة مقيم آسيوي
صحة
أمانة عسير و بلدياتها توزع 140 منحة لذوي الشهداء و المشاركين بتطهير الحرم

أمانة عسير و بلدياتها توزع 140 منحة لذوي الشهداء و المشاركين بتطهير الحرم

منطقة عسير
غابة الحبقة في بلجرشي محطة عشاق الطبيعة البكر

غابة الحبقة في بلجرشي محطة عشاق الطبيعة البكر

منطقة الباحة
اجواء ممطرة تجذب السياح لفعاليات حديقة الفراشة بالمندق

اجواء ممطرة تجذب السياح لفعاليات حديقة الفراشة بالمندق

منطقة الباحة
مجلس الأمن: الهجوم على مطار أبها يهدد الأمن والسلم الدوليين

مجلس الأمن: الهجوم على مطار أبها يهدد الأمن والسلم الدوليين

أبرز المواد

أمانة عسير و بلدياتها توزع 140 منحة لذوي الشهداء و المشاركين بتطهير الحرم

أمانة عسير و بلدياتها توزع 140 منحة لذوي الشهداء و المشاركين بتطهير الحرم
http://almnatiq.net/?p=741512
المناطق _ عسير

أجرت أمانة منطقة عسير و بلدياتها صباح اليوم القرعى العلنية لتوزيع 198 منحة والتي أستفاد منها أصحاب الأوامر السامية من أسر ذوي الشهداء و المصابين و المشاركين في تطهير الحرم المكي الشريف .

و أوضح امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأنه قد تم توزيع المنح على أسر ذوي الشهداء و المصابين و المشاركين في تطهير الحرم المكي الشريف  بناء على الأوامر السامية الصادرة لهم برقم 2252 في 29/1/1400هـ و م/36 في 14/6/1425هـ  وبلغ عددها 198 منحة وذلك بعد إجراء القرعة العلنية بحضور المستفيدين .

منوها الى ان الأمانة و بلدياتها حرصت خلال توزيع المنح على المستفيدين بأن تكون في افضل المواقع لتكون أراضي يستفيد منها المستحق بالشكل الأمثل  .

مشيدا بدعم و اهتمام سمو امير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز بذوي الشهداء و اسرهم .

وعبر المستفيدين عن شكرهم لأمانة منطقة عسير ممثلة بأمينها الدكتور وليد الحميدي و ذلك نظير اهتمامه بتسليم مستحقي الأراضي الممنوحة لهم في مواقع مميزة للغاية.

 

روابط ذات صلة

أمانة عسير تعقد ورشة عمل لتعزيز دور نظام البلاغات 940

أمانة عسير تعقد ورشة عمل لتعزيز دور نظام البلاغات 940
محافظ البرك يزور هيئة الأمر بالمعروف بالبرك ويطّلع على خططها ويتفقد المبنى الحكومي

محافظ البرك يزور هيئة الأمر بالمعروف بالبرك ويطّلع على خططها ويتفقد المبنى الحكومي
عسير تستقبل زوارها بـ مرحباً ألف وتقدم خدمات سياحية متكاملة

عسير تستقبل زوارها بـ مرحباً ألف وتقدم خدمات سياحية متكاملة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*