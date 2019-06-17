أمانة عسير و بلدياتها توزع 140 منحة لذوي الشهداء و المشاركين بتطهير الحرم

المناطق _ عسير

أجرت أمانة منطقة عسير و بلدياتها صباح اليوم القرعى العلنية لتوزيع 198 منحة والتي أستفاد منها أصحاب الأوامر السامية من أسر ذوي الشهداء و المصابين و المشاركين في تطهير الحرم المكي الشريف .

و أوضح امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأنه قد تم توزيع المنح على أسر ذوي الشهداء و المصابين و المشاركين في تطهير الحرم المكي الشريف بناء على الأوامر السامية الصادرة لهم برقم 2252 في 29/1/1400هـ و م/36 في 14/6/1425هـ وبلغ عددها 198 منحة وذلك بعد إجراء القرعة العلنية بحضور المستفيدين .

منوها الى ان الأمانة و بلدياتها حرصت خلال توزيع المنح على المستفيدين بأن تكون في افضل المواقع لتكون أراضي يستفيد منها المستحق بالشكل الأمثل .

مشيدا بدعم و اهتمام سمو امير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز بذوي الشهداء و اسرهم .

وعبر المستفيدين عن شكرهم لأمانة منطقة عسير ممثلة بأمينها الدكتور وليد الحميدي و ذلك نظير اهتمامه بتسليم مستحقي الأراضي الممنوحة لهم في مواقع مميزة للغاية.