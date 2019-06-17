اللواء المنتشري مديراً للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة

المناطق - مكة المكرمة

بموافقة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية صدر قرار معالي مدير عام الدفاع المدني بتعيين اللواء علي بن خضران المنتشري مديراً للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة.

ويعد اللواء المنتشري من الكفأءات العالية حيث تدرج في العمل الميداني والادراي بإدارة العاصمة المقدسة الى ان عين مديراً لها ومن ثم عين مديراً للدفاع المدني بمنطقة الباحة قبل ان يصدر مؤخراً قرار تعيينه مديراً للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة