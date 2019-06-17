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تغيير شامل في مناهج وزارة التعليم لمختلف المراحل

تغيير شامل في مناهج وزارة التعليم لمختلف المراحل
http://almnatiq.net/?p=741542
المناطق - الرياض

تعكف وزارة التعليم حاليا على تغيير جذري في كافة المناهج الدراسية في مختلف المراحل.

جاء ذلك في مخاطبة بين مدير عام المستودعات ومستشار نائب الوزير بشأن الكتب الدراسية المتوافرة في مستودعات الوزارة المركزية ومستودعات إدارات التعليم للعام الدراسي 1440 / 1439 هـ.

وجاء في المخاطبة: “جميع الكتب الدراسية في مختلف المراحل الدراسية دون استثناء قد شملها التعديل ولا يمكن الاستفادة منها للعام الدراسي القادم 1441هـ باستثناء كتب المقررات للمرحلة الثانوية يمكن الاستفادة منها للمدارس المطبقة للفصل الصيفي القادم”.

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