غداً الثلاثاء.. بدء استقبال الخريجين للالتحاق بجامعة حائل ولمدة ثماني أيام

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أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة حائل؛ عن استقبال خريجي الثانوية العامة الراغبين الدراسة بالجامعة للعام المقبل، في المسارات الثلاثة للسنة التحضيرية في الجامعة الأم، وبكليات البنات في فروعها السبعة.

وحددت الجامعة يوم غدٍ الثلاثاء 18 يونيو 2019 الموافق 15 شوّال 1440هـ، فتح بوابة القبول الإلكتروني على موقع الجامعة،و 25 يونيو 2019 الموافق 22 شوّال 1440هـ، إغلاق بوابة القبول الالكتروني.

فيما حدّدت الجامعة الأحد 30 يونيو 2019 الموافق 27 شوّال 1440هـ، موعداً لإعلان المقبولين في الجامعة،و الأحد 7 يوليو 2019 الموافق 04 ذي القعدة1440هـ،اخر موعدا لتأكيد القبول.

وقال المتحدث الرسمي لجامعة حائل مشرف الإعلام الجامعي ياسر الكنعان،في حسابه على توتير،أن القبول السنوي يشمل خريجي الثانوية العامة في السنتين الدراسيتين الماضيتين (1437 / 1438هـ، و1438 / 1439هـ).

وأضاف: النسب الموزونة المحددة لدخول المفاضلة على القبول السنوي 75 للمسار الصحي، و70 للمسارين العلمي الهندسي والإنساني، حسب الطاقة الاستيعابية لكل مسار من مسارات السنة التحضيرية.

وأشار “الكنعان” إلى أن من تظهر له رسالة (لم ترد بيانات من الوزارة)، خلال فترة التسجيل المعلنة يمكنه إرسال الشهادة إلى الإيميل الخاص بعمادة القبول والتسجيل([email protected]),

واردف: أن آ0خر تحديث مع قاعدة البيانات المرتبطة بالمركز الوطني للقياس والتقويم تم في 24 رمضان الماضي، وعلى أي متقدم أو متقدمة له اختبار قدرات أو تحصيلي بعد هذا التاريخ، وأعلى من اختباراته السابقة، يجب أن يرفق نتيجة الاختبار مع رقم السجل المدني ويرسلها إلى الإيميل الخاص بعمادة القبول والتسجيل .

وأضاف: أن أي طالب قدّم للقبول السنوي العام الماضي، وألغى قبوله قبل صدور جدوله الدراسي، يمكنه التقدم مرة أخرى حال مطابقته للمعايير والشروط، أما من صدر له جدول دراسي ثم أخلى طرفه من الجامعة فلا يحق له التقدم للقبول السنوي هذا العام.

وعن من يرغب من السعوديين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من خارج المملكة، ويرغبون التقدم للجامعة،أشار إلى انه عليهم إرفاق صور من شهادة الثانوية العامة، وصورة من المعادلة، وإرسالها إلى الإيميل الخاص بعمادة القبول والتسجيل ،خلال الفترة المعلنة للتقديم، ولن يُنظر لأي طلب تقديم من هذا النوع بعد فترة القبول التي تنتهي بتاريخ 25 يونيو 2019

وشدّد “الكنعان” على أي متقدم لبوابة القبول الإلكترونية،أن يحرص بعد تعبئة البيانات الخاصة على إضافة رقم الجوال الخاص به، بشرط أن لايكون الرقم مكررًا مع تقديم سابق، لأن تكرار الرقم أو وضع رقم غير خاص بالمتقدم قد يحرمه فرص القبول، إضافة إلى التأكد من صحة الإيميل الخاص بالمتقدم والتأكد من تفعيله.

وأضاف: أنه عند إعلان نتائج القبول ستصل للطلبة المقبولين رسائل SMS على جوالاتهم المدخلة في النظام، وعليهم تأكيد القبول عن طريق الدخول على بوابة القبول قبل نهاية يوم الأحد 7 يوليو 2019، وستظهر لهم 3 خيارات:

تأكيد قبول،وتأكيد مع ترقية،وإلغاء قبول،وأن على الطالب إختيار مايناسبه،موضحاً أن تأكيد القبول يعني أن الطالب يؤكد قبوله على المسار الذي قبل فيه، أما تأكيد القبول مع ترقية فيعني أن الطالب قُبل أدنى من رغبته الأولى، فيؤكد على رغبته وفي حالة توفر مقاعد لرغبته الأولى سيرقى عليها مباشرة، وأخيرا خيار إلغاء القبول فتعني أن الطالب لا يرغب القبول ويرغب إخلاء طرفه.

وشدّد على أهمية تأكيد القبول عن طريق الدخول على بوابة القبول قبل نهاية يوم الأحد 7 يوليو 2019، ومن لم يؤكد قبوله قبل هذا التاريخ، سيُعد قبوله لاغيًا

تجدر الإشارة إلى أنه يتم توزيع الطلاب المستجدّين بالجامعة في السنة التحضيرية على مساراتها الثلاثة “المسار الصحي، والمسار الهندسي العلمي، والمسار الإنساني”، وفق نسب موزونة مُقرة من مجلس الجامعة.

فيديو يوضّح طريقة التقديم على الموقع الالكتروني للجامعة